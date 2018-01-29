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ما هو حجم المساعدات العسكرية الاميركية للاردن؟

ما هو حجم المساعدات العسكرية الاميركية للاردن؟
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

سلمت الولايات المتحدة قوة الانتشار السريع بالأردن آخر دفعة من طائرات هليكوبتر بلاك هوك في اطار المساعدات العسكرية الاميركية السنوية المخصصة للمملكة.

العالم - الاردن

ويقول مسؤولون أمريكيون إن المساعدات العسكرية للأردن، وهو أحد أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الخارجية، تساعد على بناء القدرات العسكرية للمملكة في إطار استراتيجية إقليمية أوسع نطاقا.

وفي مراسم التسليم التي حضرها قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات هبطت طائرات الهليكوبتر في إطار عملية محاكاة لإنقاذ رهائن تنفذها القوات الخاصة.

وقال هنري ووستر القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالأردن في مراسم تسليم الطائرات التي أقيمت في قاعدة الملك عبد الله الجوية على بعد 35 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان ”الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم جهود القوات الجوية الأردنية لحماية حدود الأردن وردع أعمال الإرهاب والمساهمة في عمليات التحالف لهزيمة داعش“ حسبما افادت وكالة معا للانباء.

وأضاف ووستر أن الكونجرس الأمريكي خصص 470 مليون دولار للسنة المالية 2017 للجيش الأردني مع تخصيص جزء كبير للتدريب وقطع الغيار والأسلحة وحظائر للطائرة الهليكوبتر من طراز بلاك هوك وعددها 12.

وقال ووستر ”القوة قادرة على نقل القوات والإمدادات في أي مكان بالأردن في أسرع وقت لتعزيز أمن الحدود وصد أي عمليات تسلل محتملة“.

وقال قائد جناح النقل الجوي الأردني العميد جابر العبادي ”علاقات التعاون العسكري الأردني الأمريكي استراتيجية ومتينة وتعتبر عنصرا مهما في الجهود المشتركة في هزيمة عصابة داعش الإرهابية“.

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