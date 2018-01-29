هذا ما دار بين ملك الاردن والرئيس الالماني بشان القدس

العالم - الاردن

وبحسب صحيفة الدستور اكد ملك الاردن خلال المباحثات "تأييد الاردن لحل الدولتين الذي تكون فيه القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين".

كما أكد على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لكسر الجمود في العملية السلمية" وقال" أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي".

هذا واستقبل ملك الاردن، رئيس الكنيسة الأسكتلندية المطران الدكتور ديريك براونينج في اجتماع ، حيث اكد أن الأردن مستمر بالقيام بدوره، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية هذه المقدسات، مشددا على أن المقدسات المسيحية تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التي نوليها للمقدسات الإسلامية.

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