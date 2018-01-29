مواقف مثيرة للجدل... داعية سعودي يقدّم مقترحًا “صادمًا”للدخول في المساجد!!

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طالب الداعية السعودي أحمد بن قاسم الغامدي، السلطات السعودية، بسن عقوبة السجن والغرامة المالية بحق من يذهب إلى المسجد بملابس غير نظيفة.

واعتبر “الغامدي” أن دخول المسجد بملابس غير نظيفة “عمل فيه إيذاء للآخرين”، مدللًا على كلامه بقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: “من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا وليقعد في بيته”.

وأضاف أنه “بالتالي فإن دخول المساجد بملابس غير نظيفة منهي عنه، لأن الروائح الكريهة تُذهب الخشوع عن المصلين، وتكون سببًا للتأذي”.

وشدّد على أنه “لا مانع أن يُؤمر من يصر ويعاند أن يأتي إلى المساجد بشكل فيه إيذاء للمصلين برائحة نتنة، سواء البصل، أو الثوم أو غيرهما، بالخروج منها”، بحسب صحيفة “المواطن” السعودية.

وبشأن العقوبات التي دعا لها، قال الغامدي: “أما مسألة المعاقبة بالغرامات المالية أو السجن، فهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعتقد أن فيه تعميقًا للمسارعة إلى عقوبات في أمور أساس الإصلاح فيها التوعية، والتعليم، والتربية”.

والغامدي هو الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، وسبق أن صدرت عنه مواقف مثيرة للجدل، حيث احتفل بحلول عيد الفطر الماضي، بأغنية “أيام العيد” للفنانة فيروز.

وبعكس ما هو متَّبع في المملكة المحافظة، لا يرى “الغامدي” في الموسيقى حرامًا، ويقول إنه يتبنَّى بذلك رأيًا فقيًا سبقه إليه غيره في قضية خلافية بين العلماء، وينطبق الأمر ذاته على آرائه في إباحة كشف وجه المرأة، والاختلاط في الأماكن العامة، وآراء أخرى تخالف المتَّبع في بلاده.

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