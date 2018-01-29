مرتزقة العدوان السعودي يطلقون صاروخ كاتيوشا على حي سكني بتعز

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وكان اطلاق مرتزقة العدوان السعودي صاروخاً من نوع كاتيوشا على منزل مواطن في منطقة الحوبان، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية، مضيفا لم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وكان قد استشهد سائق جرافة، أمس الأحد، إثر غارة لطيران العدوان استهدفته أسفل مفرق شرعب بمحافظة تعز.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

هذا وتم الإفراج عن 270 أسير في عملية تبادل بين الجيش واللجان الشعبية من جهة والمجموعات المسلحة الموالية للعدوان من جهة أخرى بشبوه.

وفي شرق الجوف، قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية اليمنية بجبهة اليتمة .