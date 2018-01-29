شاهد : هدد حياة أشقائه بالغاز!!... أساليب “خطيرة” للاحتجاج على رفع الأسعار في الأردن !

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وصلت احتجاجات الأردنيين على القرارات الحكومية برفع أسعار الكثير من السلع، إلى حد اللجوء لأساليب احتجاجية وُصفت بأنها “غريبة وخطيرة وتهدد السلم والأمن المجتمعي”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يفتح أسطوانة الغاز بجانب إخوته ويصورهم، ما استدعى تدخل الأمن، وذلك بعد أيام من انتشار فيديو مشابه يظهر رجلًا يعلم أبناءه على التدخين احتجاجًا على رفع أسعار علب السجائر في الأردن.

وأكدت إدارة حماية الأسرة التابعة للأمن العام، “تمكنها من تحديد هوية شاب ظهر في فيديو يهدد حياة إخوته بفتح أسطوانة غاز عليهم”.

وقال مصدر أمني إن “فريقًا خاصًا من الإدارة تمكن بعد التحقيق وجمع المعلومات من تحديد هوية ذلك الشخص ومكان سكنه في لواء الرمثا شمال الأردن، وتحرك الفريق للمنزل وتم الاطمئنان على صحه الأطفال الأربعة”.

وأضاف المصدر: “تبين أن من قام بالتصوير هو شقيقهم، وبالبحث عنه تبين أنه متوارٍ عن الأنظار، وسيصار إلى متابعته وجلبه للتحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني والإداري المناسب بحقه”.

وأشار إلى أنه “جرى اصطحاب الأطفال وأمهم لقسم حماية الأسرة، حيث تم فحصهم طبيًا وستتم متابعتهم اجتماعيًا وتقييم عوامل الخطورة لتحديد شكل التدخل المناسب لحمايتهم وضمان سلامتهم”.

وفي حادثة مشابهة، وقعت قبل أيام قليلة، حققت إدارة حماية الأسرة مع شخص ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعترض على رفع أسعار الدخان بتعليم أولاده التدخين.

وظهر الأب في الفيديو بجانبه أبنائه وقد أعطى كل واحد منهم سيجارة، داعيًا إياهم إلى تعلم التدخين، فيما أكد أنه “لو ارتفع ثمن باكيت الدخان إلى ألف دينار (نحو 1400 دولار) فإنه لن يقلع عنه”.

وأكدت حماية الأسرة أنها “تحققت من وضع العائلة والأطفال وتبين أن أمورهم جيدة، فيما تم توقيع الأب على تعهد بعدم تعريض عائلته وأولاده للخطر مرة أخرى”.

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