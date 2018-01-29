مؤتمر سوتشي يبدأ أعماله التحضيرية اليوم

العالم - سوريا

وذكر موقع روسيا اليوم أنه من المتوقع أن تعقد الجلسة العامة للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 1600 شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع السوري يوم غد الثلاثاء.

وأشار إلى أنه تمت دعوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة فضلا عن مصر والعراق ولبنان والأردن وكازاخستان والسعودية لحضور المؤتمر بصفة مراقبين إضافة إلى روسيا وإيران وتركيا كبلدان ضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

ويشارك في التغطية الإعلامية للمؤتمر وفق موقع روسيا اليوم أكثر من 500 صحفي يمثلون 27 دولة.

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