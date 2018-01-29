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شاهد بالفيديو.. اختطاف طفلة بالطريق العام في اميركا

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

نشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظات مثيرة لواقعة اختطاف طفلة في وضح النهار بولاية إلينوي الأميركية.

العالم- منوعات

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي. أي" فيديو عملية الاختطاف التي وقعت بمدينة كالوميت سيتي في ديسمبر الماضي.

ويظهر في الفيديو، الذي صورته كاميرا مراقبة، رجل عرّفه المدعون العامون بأنه بريان بروثو يقف قرب سيارة حمراء اللون، ولدى مرور الطفلة في المكان هجم عليها الرجل الضخم البنية، وزج بها في السيارة وفر من المكان.

وأوقف الرجل السيارة، بعد ذلك في طريق فرعية، إلا أن الطفلة استطاعت الإفلات من بين يديه، وأبلغت الشرطة بالأمر.

ووجه المكتب اتهاما إلى الرجل القادم من ولاية إنديانا بالوقوف وراء هذه الجريمة.

ولم يكشف المحققون هوية الطفلة أو عمرها.

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