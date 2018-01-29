مقتل 4 جنود بهجوم ثان على قاعدة عسكرية في مالي

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وتعرضت القاعدة العسكرية في منطقة ميناكا بشرق البلاد لهجوم الأحد، واستمر لمدة 30 دقيقة إلى أن شنت المروحيات هجوماً جوياً، بحسب ما قاله محافظ الإقليم داوودا ميجا.

وتأتي تلك الأنباء بعد يوم من مقتل 14 جندياً و17 إرهابياً مشتبهاً فيه بعدما هاجم المسلحون قاعدة عسكرية في بلدة سومبي بجنوب غرب مدينة تيمبوكتو.

وفي الأسبوع الماضي، قتل 26 مدنياً في انفجار خلال اشتباكات بين الجيش والمتمردين.

وتشهد مالي اضطراباً منذ أن سيطرت جماعات متمردة انفصالية وميليشيات تابعة لتنظيم القاعدة فيما بعد على المنطقة الشمالية للبلاد في أعقاب انقلاب عسكري في عام 2012.

المصدر: بوابة افريقيا الاخبارية

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