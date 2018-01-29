المعارضة التركية مستعدة لإقامة اتصال مباشر مع دمشق

العالم- ترکيا



وقال كليجدار أوغلو للصحفيين في أنقرة: "نحن ندرس ونناقش هذا الموضوع في الوقت الراهن، الذهاب أو عدم الذهاب إلى سوريا، نحن نريد أن تكون قناة الاتصالات مع القيادة المركزية مفتوحة".

وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس التركي طيب أردوغان إمكانية التعاون مع السلطات السورية في المستقبل بشأن مسألة مواجهة الجماعات المسلحة الكردية. بيد أنه قال إنه لا توجد مثل هذه الاتصالات حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الخير التركي دعا السبت الماضي السلطات التركية إلى بدء مفاوضات علنية مع الحكومة السورية، مؤكدا وجود تعاون غير معلن بين أنقرة ودمشق في عملية "غصن الزيتون" بمدينة عفرين السورية.

المصدر: سبوتنيك

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