جابري انصاري یبحث مع لافرينتيف آخر التطورات السورية

العالم - ايران

هذا ومن المقرر ان يشارك جابري انصاري اليوم الاثنين ايضا في الاجتماع الثلاثي للدول الضامنة في مباحاثات استانا كما انه سيمثل ايران غدا الثلاثاء في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي .

الى ذلك سيلتقي جابري انصاري على هامش مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشخصيات سورية مختلفة مشاركة في هذا المؤتمر.

وكان كبير المفاوضين الايرانيين في مفاوضات استانا قد وصل صباح اليوم الى سوتشي على راس وفد للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي ينطلق غدا .

يذكر ان المبعوث الاممي الخاص بالشان السوري استيفان دي ميستورا قد وصل اليوم الى سوتشي للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري غدا .

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