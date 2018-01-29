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مصادر من سوتشي: المؤتمر سوري سوري ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم

جابري انصاري یبحث مع لافرينتيف آخر التطورات السورية

جابري انصاري یبحث مع لافرينتيف آخر التطورات السورية
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

اجتمع كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرينتيف في سوتشي وبحث معه اخر التطورات المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني السوري .

العالم - ايران

هذا ومن المقرر ان يشارك جابري انصاري اليوم الاثنين ايضا في الاجتماع الثلاثي للدول الضامنة في مباحاثات استانا كما انه سيمثل ايران غدا الثلاثاء في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي .

الى ذلك سيلتقي جابري انصاري على هامش مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشخصيات سورية مختلفة مشاركة في هذا المؤتمر.

وكان كبير المفاوضين الايرانيين في مفاوضات استانا قد وصل صباح  اليوم الى سوتشي على راس وفد للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي ينطلق غدا .

يذكر ان المبعوث الاممي الخاص بالشان السوري استيفان دي ميستورا قد وصل اليوم الى سوتشي للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري غدا .

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