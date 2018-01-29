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إذا ارتكبت هذا الخطأ..«واتس آب» سيفضحك أمام كل من تعرف

إذا ارتكبت هذا الخطأ..«واتس آب» سيفضحك أمام كل من تعرف
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

العالم- علوم و تكنولوجيا

في الوقت الذي تحارب فيه شركة “فيسبوك” انتشار الأخبار الكاذبة على شبكتها الشهيرة، يسير التطبيق المملوك لها “واتس آب” في المسار ذاته، من خلال أداة جديدة أضافها التطبيق يحد من انتشار القصص العارية تماما من الصحة، والبرمجيات الخبيثة التي تأتي على هيئة روابط يتم تدولها بين المستخدمين.

وتتمثل الأداة الجديدة في نظام تنبيهي جديد يحذر المستخدمين من خطر إعادة إرسال أو تبادل الرسائل التي تلقوها مع مستخدمين آخرين، نظراً لأن الرسائل مشكوك فيها وقادمة من مصدر مجهول ربما تكون برمجية خبيثة.
ويعني ذلك أنه عند قيامك بإرسال خبر دون التأكد من صحته لكل من عندك فسيصل لأصدقائك الذين أرسلت لهم الرابط تنبيه بأنك ترسل محتوى كاذب أو احتيالي.
وأوضح التطبيق أن التنبيه سيظهر عندما يتم إرسال الرسالة أكثر من 25 مرة، هنا يدرك “واتس آب” أن الرسالة التي يتم تداولها بين المستخدمين، ليست عادية، بل عبارة عن فيروس يحاول الانتشار.
في المقابل، ربما يحتاج مستخدم إرسال رسالة واحدة لأكثر من 25 مستخدماً مسجلين في جهات الاتصال الخاصة به، فبإمكانه الاستعانة بقائمة الرسائل الجماعية “Broadcast “التي تتيح إرسال نفس الرسالة لعدد كبير في الوقت ذاته، شرط أن تكون لجهات اتصال مخزنة داخل واتس آب.
ويختبر واتس آب حالياً تلك الميزة الجديدة على نسخة التطبيق لأجهزة آي أو إس، ولم يحدد بعد كيف تستطيع الشركة إيقاف رسائل “سبام” المزيفة من الانتشار بين المستخدمين.
وخلال السنوات القليلة الماضية انتشرت الأخبار الكاذبة والرسائل مجهولة المصدر والروابط المشكوك فيها على كافة المنصات، سواء شبكات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الدردشة، ويعتبر تطبيق واتس آب في مقدمة القائمة نظراً لشعبيته الواسعة حول العالم.
يذكر أن مستخدمي أندرويد تعرضوا الأسبوع الماضي لبرمجية خبيثة على واتس آب تدعي “skygofree” تتيح سرقة رسائل التطبيق وإعطاء أوامر للكاميرا الأمامية بالتقاط صور ومقاطع فيديو دون إذن المستخدم.

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