إستقالة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي

العالم- الأميرکيتان

وذكرت قناة "ان بي سي" الاخبارية، أن استقالة مكابى سارية اعتبارًا من يوم الاثنين، فى ضوء خلافات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتسلّط استقالة مكابى، الضوء على التوترات المستمرة بين البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالى، وتشير التقارير إلى أنّه تلقى ضغوطا للانسحاب من قبل الرئيس ترامب، الذى تُجرى تحقيقات فى حملته للتواطؤ المحتمل مع روسيا.

ومطلع الشهر الجارى، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أنّه بعد عزل ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق جيمس كومي، التقى بـ "مكابي" في البيت الأبيض، وسأله إن كان أعطاه صوته في انتخابات الرئاسة الماضية.