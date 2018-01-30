هكذا رد ظريف على المسرحية الامريكية الجديدة ضد ايران 

العالم - ايران

وقال ظريف في تغريدته على موقع التدوين المصغر "تويتر" : " في قسم انتاج الاخبار المفبركة، يسعى ترامب واعوانه عبر الاغراء وتقديم الادلة المفبركة المدونة من قبل دولة متورطة في الحرب، لخلق ايران فوبيا في مجلس الامن الدولي، ولكن هذه الادلة المفبركة لن تقنع سوى تلك الدولة الفاشلة واعوانها المتورطين في ارتكاب جرائم حرب".

هذا وكان اعضاء مجلس الامن الدولي اطلعوا اليوم في واشنطن على ادلة مزعومة عن الدعم العسكري الايراني لليمن.

يشار الى ان مندوبة اميركا لدى الامم المتحدة نيكي هيلي حاولت سابقا، عبر مسرحية، الادعاء ان الصواريخ التي اطلقت من اليمن على السعودية هي صناعة ايرانية .

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