إطلاق صواريخ كاتيوشا وأكثر من 50 قذيفة على تجمعات العدوان السعودي في عسير

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وافاد مصدر عسكري في عسير بان القصف المدفعي والصاروخي المكثف استهدف أيضاً مواقع المسيال والحداد وعضد .

كما نفذ الجيش واللجان الشعبية اليمنية عملية نوعية على موقع الحداد في مجازة بعسير ادى الى مقتل الجنود السعوديين المتواجدين داخل موقع الحداد

كما تم خلال العملية النوعية إحراق آلية عسكرية سعودية.

واما مديرية صرواح بمأرب فقد قتل أربعة مرتزقة بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية اليمنية .

وافاد مصدر ميداني في عدن سقوط ضحايا مدنيين في منطقة خور مكسر إثر تساقط قذائف عشوائية جراء الاشتباكات المستمرة بين مسلحي الحماية الرئاسية التابعة لهادي وعناصر الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.