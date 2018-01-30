العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

الملف الاول لبانوراما الليلة.. ونبدأه من منتجع سوتشي في روسيا حيث سينعقد مؤتمر الحوار السوري السوري بمشاركة ممثلين عن كافةِ الاطياف السورية السياسية والاجتماعية ,ونقل موفد العالم الى المؤتمر عن مصادر مسؤولة نفيها تشكيل لجنة لصياغة الدستور , وقال الكرملين ان عدم مشاركة بعض جماعات المعارضة في مؤتمر سوتشي لن تُقوض اهميتَه، مشيرا الى ان الجميع يُدرك عدم حدوث تقدم فوري في التسوية السياسية التي ستُبحث في المؤتمر:

ملف بانوراما الثاني ,حول الانتخابات الرئاسية المصرية حيث أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشُّح للانتخابات الرئاسية ، وذلك بعد أن تقدم رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، بأوراق ترشيحِه,وبذلك يضم المشهد الانتخابي مرشحَيْن اثنين هما الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد الذي اوضح أنه ينوي الدخول في منافسة حقيقية. ورغم ذلك لا يُتوقَّع ان يشكل موسى تحديا جديا للسيسي الذي دخل السباق الرئاسي لاعادة انتخابِه لدورة رئاسية ثانية.

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