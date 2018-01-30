البث المباشر
مراسل العالم : إطلاق صاروخ زلزال1 خلال الزحف وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة
مراسل العالم : غارة ثانية لطيران العدوان السعودي على شرق مدينة تعز الآن
مراسل العالم : مواجهات عنيفة في أحياء كريتر بين فصائل العدوان السعودي والاماراتي اتجاه قصر المعاشيق في عدن
مصادر فلسطينية: إطلاق صاروخ من شرق غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة
مراسل العالم: 36 قتيلا و185 جريحا خلال يومين من المعارك بين قوات موالية للإمارات وأخرى للسعودية في عدن جنوب اليمن
إستقالة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي
الجزيرة : استقالة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أندرو ماكيب
ا ف ب: واشنطن ترفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة
مراسل العالم:استشهاد 5 مواطنين يمنيين من أسرة واحدة بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلا بمنطقة بني معين بمديرية رازح
مصادر فلسطينية : جيب عسكري صهيوني يدهس طفل فلسطيني قرب "حارة غيث" في ساحات المسجد الابراهيمي الشريف بالخليل

نشرة بانوراما: "سوتشي والحوار السوري" و"السيسي وموسى الى الانتخابات"

نشرة بانوراما:
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "سوتشي.. الحوار السوري - السوري" و"مصر.. السيسي وموسى الى الانتخابات الرئاسية".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

الملف الاول لبانوراما الليلة.. ونبدأه من منتجع سوتشي في روسيا حيث سينعقد مؤتمر الحوار السوري السوري  بمشاركة ممثلين عن كافةِ الاطياف السورية السياسية والاجتماعية ,ونقل موفد العالم الى المؤتمر عن مصادر مسؤولة نفيها تشكيل لجنة لصياغة الدستور , وقال الكرملين ان عدم مشاركة بعض جماعات المعارضة في مؤتمر سوتشي لن تُقوض اهميتَه، مشيرا الى ان الجميع يُدرك عدم حدوث تقدم فوري في التسوية السياسية التي ستُبحث في المؤتمر:

ملف بانوراما الثاني ,حول الانتخابات الرئاسية المصرية حيث أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشُّح للانتخابات الرئاسية ، وذلك بعد أن تقدم رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، بأوراق ترشيحِه,وبذلك يضم المشهد الانتخابي مرشحَيْن اثنين هما الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد الذي اوضح أنه ينوي الدخول في منافسة حقيقية. ورغم ذلك لا يُتوقَّع ان يشكل موسى تحديا جديا للسيسي الذي دخل السباق الرئاسي لاعادة انتخابِه لدورة رئاسية ثانية.

غرفة اخبار العالم

2

روابط ذات صلة

بانوراما: الهجوم على عفرين السورية..والاجتماع الرباعي للعدوان السعودي

بانوراما: الهجوم الترکي على عفرين السورية..وكردستان العراق یعید ترتيب علاقات الجوار

بانوراما: قيادة المؤتمر الشعبي اليمني الجديدة.. واخر التطورات في السعودية

بانوراما:منظمة التحرير الفلسطينية واعلان ترامب وثورة تونس بعد 7 سنوات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في إطار قانون "مواجهة أعداء أميركا".. واشنطن تبدأ فرض عقوبات على موسكو

البنتاغون يحذر قواته من أجهزة لياقة بدنية تكشف المواقع

ايران ستلتزم بالاتفاق النووي مادامت اوروبا ملتزمة به

واشنطن ترفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة

الصليب الاحمر يعلن مقتل 36 شخصا واصابة 185 في عدن

داخلية هادي تستنجد تحالف العدوان وتدعوه للتدخل السريع

قوائم باسماء 165 مفرجا عنهم من الجيش واللجان في شبوة

كسر زحفين للمرتزقة في تعز و"زلزال 1" يستهدف تجمعاتهم

استشهاد 5 يمنيين من اسرة واحدة بقصف للعدوان على صعدة

للمشاركة في اجتماع مركز تطویر ادارة معلومات الكوارث.. مساعدة الامين العام للامم المتحدة تصل طهران

عراقجي: لم نقدم اي تنازل من جنيف حتى فيينا

نشرة بانوراما: "سوتشي والحوار السوري" و"السيسي وموسى الى الانتخابات"

اعتراض طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية..التفاصيل هنا

إطلاق صواريخ كاتيوشا وأكثر من 50 قذيفة على تجمعات العدوان السعودي في عسير

موسكو تكشف عن موقفها من الوضع في عدن

عون: هناك مناطق آمنة داخل سوريا يمكن للنازحين العودة إليها

التوابل والأطعمة النباتية تمنع الاصابة بالسكتة الدماغية

غسان سلامة يلتقي مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا

معارك ضارية في مدينة عدن بعد استخدام اسلحة ثقيلة

هكذا رد ظريف على المسرحية الامريكية الجديدة ضد ايران 

الأکثر مشاهدة