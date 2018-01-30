واشنطن ترفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة

العالم - الاميركيتان

ولم يكشف المسؤولون الاميركيون لائحة هذه الدول لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين فان الامر بتعلق بـ"11" دولة معظمها مسلمة هي مصر وايران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.

كما اعلنت السلطات الاميركية تشديد الاجراءات الامنية والتوصيات في البرنامج الاميركي لاستقبال اللاجئين بينها خصوصا تشديد عمليات التثبت من طالبي اللجوء وتحديث منتظم للائحة الدول التي تمثل مخاطر عالية اضافة الى معايير اختيار اللاجئين.

واوضحت كرستين نيلسن وزيرة الامن الداخلي "انه لامر بالغ الاهمية ان نعرف من يدخل الولايات المتحدة" مضيفة ان "هذه الاجراءات الامنية الاضافية ستجعل (المهمة) اصعب على السيئين الذين يريدون استغلال برنامجنا للاجئين وسيتأكدون من اننا نعتمد مقاربة تقوم اكثر على المخاطر من اجل حماية وطننا".

وكانت الولايات المتحدة اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر 2017 تعليق حظر دخول اللاجئين بعد اربعة اشهر من اعتماده في اطار مرسوم هجرة مثير للجدل.

كما قررت ادارة الرئيس دونالد ترامب ان تخفض بشكل كبير عدد من يقبلون كلاجئين في الولايات المتحدة. ولن يقبل في 2018 سوى 45 الفا مقابل 53 الفا في 2017.

(أ ف ب)

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