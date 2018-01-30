البنتاغون يحذر قواته من أجهزة لياقة بدنية تكشف المواقع

العالم - الاميركيتان

ولفت ناثان روسر الطالب بالجامعة الوطنية الاسترالية في كانبيرا الانتباه إلى البيانات عندما كتب على "تويتر" عن اكتشافه المسألة في خرائط حرارية عالمية نشرتها شركة سترافا لتعقب المواقع والتي تستعين بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس).

وقال روسر "بمجرد أن تنظر إلى سوريا بوسعك أن ترى مجموعة من النقاط المضيئة".

ودفع اكتشافه آخرين إلى البحث في هذا النوع من الخرائط وتحديد مواقع أخرى محتملة لعسكريين أميركيين بعضهم في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت وزارة الدفاع التي كشفت عن وجود قوات أميركية في سوريا إنها نصحت كل العسكريين الأميركيين أينما وجدوا بالحد من ظهورهم على الانترنت.

وقالت الوزارة إنها تأخذ مثل هذه الأمور بجدية تامة وإنها "تراجع الموقف لتحديد هل يلزم تطبيق تدريبات أو إرشادات إضافية" لكنها لم تؤكد بشكل مباشر هل استخدم جنود أميركيون أجهزة قياس اللياقة البدنية.

(رويترز)

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