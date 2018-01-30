البث المباشر
الاحتلال الصهيوني يشن عمليات هدم في قرية العيساوية بالقدس المحتلة
ائتلاف 14 فبراير: الاستمرار في محاكمة الوجود الشيعي في البحرين ابتزاز سياسي رخيص لا قيمة له
نشطاء يرشقون وفداً أمريكياً بالبيض والأحذية والطماطم بعد استضافته من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم احتجاجاً على قرار ترامب بشأن القدس
رويترز عن النائب العام السعودي: 65 شخصا لا يزالون موقوفين ضمن التحقيقات في الفساد
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على أحد التلال الحاكمة لقرية "رسم الدحل" شمال قرية "قنافذ"، بعد مواجهات مع داعش
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد "بن علي" وأقربائه
تركيا تعتقل 11 طبيبا لانتقادهم العملية العسكرية في عفرين
دي ميستورا يقرر المشاركة في مؤتمر سوتشي
تحليق مكثف لطيران الاحتلال "بدون طيار" والطيران الحربي، في أجواء قطاع غزة
القناة 2 العبرية: وزير الاقتصاد الإسرائيلي "موشيه حكلون" يجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمدلله" يوم الأحد القادم

اليوم.. السيسي يبحث اللائحة الداخلية لحملته الانتخابية

اليوم.. السيسي يبحث اللائحة الداخلية لحملته الانتخابية
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

يعرض اليوم المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشار القانوني للحملة، محمد بهاء أبو شقة، اللائحة الداخلية، التي أعدها الفريق القانوني، التي تنظم عمل الحملة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، على السيسي، تمهيدا لإقرارها.

العالم - العالم الاسلامي

وكان المستشار أبو شقة، قد أكد خلال المؤتمر الصحافي الأول الذى نظمته الحملة أمس، أنها أعدت لائحة داخلية تشكل دستور عملها خلال المرحلة المقبلة.
وحول الخطوات التي ستقوم بها الحملة، أكد المستشار أبو شقة أن الحملة تستكمل حاليا الهيكل التنظيمي القائم على لجان متعددة، وسيكون لكل لجنة منها مهام محددة خلال العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان حول الهيكل الكامل للحملة الانتخابية.
وأضاف أنه تم إعداد لائحة داخلية للحملة سيتم عرضها على طالب الترشح لاعتمادها لتشكل دستور عمل للحملة، مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية في عام 2014 تم استحداث هذا الشكل، مؤكدا حرصه على أن تبدأ الحملة بوجه مضيء وأن تنتهي بوجه أكثر إشراقا، وأن تكون الحملة الانتخابية تليق بالوطن وبالممارسة الانتخابية.
وحول ملامح نظام اللائحة الداخلية، قال إنه يكرس القواعد التي نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية أو الصادرة عن الهيئة التي تشكل سياجا إلزاميا للحملة الانتخابية، وأردف أنها ستتضمن أيضا الوقوف على خط فاصل بشكل واضح بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطالب الترشح للرئاسة عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأي شخص تحت أي اعتبار أن يحدث خلط بين الجانبين.
و أكد أبو شقة الالتزام الكامل بأن ما يصدر عن الحملة يمثل تعبيرا عن الموقف الشخصي لطالب الترشح وليس تعبيرا عن موقف الدولة المصرية، كما تم إلزام كل شخص ينتسب للحملة بعدم التعامل مع أي من الأجهزة الخاصة بالدولة سواء التنفيذية أو غير التنفيذية.
كما أكد أيضا عدم السماح بأن يكون لأي شخص مسؤول في الدولة دور في الحملة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2014 كانت الحملة تواجه الكثير من الأكاذيب والشائعات ورغم ذلك كانت تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس سواء في التعبير أو التصرفات، لتكون أكثر التزاما بنصوص القانون، مشيرا إلى أن الحملة تدرك جيدا أن طالب الترشح لا يزال يشغل منصب رئيس الجمهورية. 

المصدر: البوابة نيوز

روابط ذات صلة

فى أول مؤتمر صحافي لها ... 10 رسائل مهمة من حملة السيسي

السيسي يبعث برسالة طمأنة لشعوب السودان ومصر وإثيوبيا

هجوم جديد لمتحدث عنان على السيسي وبلاغ ضده للنائب العام

لماذا أطاح السيسي بجميع منافسيه العسكريين والمدنيين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مصرع شاب بعدما "شفطه" جهاز الرنين المغناطيسي

إستئناف الحوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

"الجهبة الشعبية" تحذر من تدمير مقومات الحياة بغزة

ما سبب الجدل الذي أثاره لقاء راشد الغنوشي وطوني بلير في «دافوس» ؟

اليوم.. السيسي يبحث اللائحة الداخلية لحملته الانتخابية

من يدير داعش في أفغانستان ولماذا؟

بالفيديو .. اختراع جديد سيغير عالم الطب!

اكتشاف قد يغير حقيقة بداية الحياة على الأرض

الصحة الفلسطينية: أزمة الوقود وضعتنا أمام "خيارات مؤلمة"

بالفيديو.. فأر يستحم ويغسل جسده بالصابون مثل البشر

مصر تكشف أهم أولويات سياستها الخارجية

تجمع في ذكرى الإعتداء على مسجد كيبيك في كندا

ساعات نوم الأطفال ترتبط بخطر الإصابة بالبدانة والسرطان

علماء البحرين: الطوفان بدأ لا ليهدأ .. نعاني حربا على هويتنا واستخفافا بدمائنا

شرطة أبوظبي ترفع سرعة ضبط الرادار إلى 161 كم

ساعي بريد كسول بدلا من إيصال الطرود هذا ما فعله بها!

القمة الإفريقية الـ30 تختتم أعمالها في أديس أبابا

جوبا تستدعى القائم بالأعمال الأمريكي .. ما السبب؟؟

كيف تقرأ رسائل 'فيسبوك مسنجر' بدون علم المرسل؟

في حلقتها الأخيرة.. "BBC" تفضح أمراء آل سعود وعلاقاتهم بالنساء!

الأکثر مشاهدة