اليوم.. السيسي يبحث اللائحة الداخلية لحملته الانتخابية

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وكان المستشار أبو شقة، قد أكد خلال المؤتمر الصحافي الأول الذى نظمته الحملة أمس، أنها أعدت لائحة داخلية تشكل دستور عملها خلال المرحلة المقبلة.

وحول الخطوات التي ستقوم بها الحملة، أكد المستشار أبو شقة أن الحملة تستكمل حاليا الهيكل التنظيمي القائم على لجان متعددة، وسيكون لكل لجنة منها مهام محددة خلال العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان حول الهيكل الكامل للحملة الانتخابية.

وأضاف أنه تم إعداد لائحة داخلية للحملة سيتم عرضها على طالب الترشح لاعتمادها لتشكل دستور عمل للحملة، مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية في عام 2014 تم استحداث هذا الشكل، مؤكدا حرصه على أن تبدأ الحملة بوجه مضيء وأن تنتهي بوجه أكثر إشراقا، وأن تكون الحملة الانتخابية تليق بالوطن وبالممارسة الانتخابية.

وحول ملامح نظام اللائحة الداخلية، قال إنه يكرس القواعد التي نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية أو الصادرة عن الهيئة التي تشكل سياجا إلزاميا للحملة الانتخابية، وأردف أنها ستتضمن أيضا الوقوف على خط فاصل بشكل واضح بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطالب الترشح للرئاسة عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأي شخص تحت أي اعتبار أن يحدث خلط بين الجانبين.

و أكد أبو شقة الالتزام الكامل بأن ما يصدر عن الحملة يمثل تعبيرا عن الموقف الشخصي لطالب الترشح وليس تعبيرا عن موقف الدولة المصرية، كما تم إلزام كل شخص ينتسب للحملة بعدم التعامل مع أي من الأجهزة الخاصة بالدولة سواء التنفيذية أو غير التنفيذية.

كما أكد أيضا عدم السماح بأن يكون لأي شخص مسؤول في الدولة دور في الحملة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2014 كانت الحملة تواجه الكثير من الأكاذيب والشائعات ورغم ذلك كانت تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس سواء في التعبير أو التصرفات، لتكون أكثر التزاما بنصوص القانون، مشيرا إلى أن الحملة تدرك جيدا أن طالب الترشح لا يزال يشغل منصب رئيس الجمهورية.

المصدر: البوابة نيوز