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وقفة تضامنية مع القدس لاطباء جنوب لبنان

وقفة تضامنية مع القدس لاطباء جنوب لبنان
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

نفذا الجهاز الطبي في محافظة النبطية جنوب لبنان وقفة تضامنية مع القدس و بعد اعلان الرئيس ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس

العالم_لبنان

 أقام الجسم الصحي في منطقة النبطية "وقفة تضامنية مع القدس" تحت شعار "القدس عاصمة أبدية لكل فلسطين"، في باحة مبنى اتحاد بلديات الشقيف في مدينة النبطية، في حضور عدد من ممثلي الاحزاب والشخصيات السياسية اللبنانية والفلسطينية ورفعت في الوقفة الاعلام اللبنانية واعلام فلسطين، وصور للقدس.
 
واكدت الكلمات  على اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونطلقها صرخة مدوية من قلب لبنان من جنوبه المقاوم الى كل الشعوب العربية وشعوب العالم اجمع لا تتركوا الشعب الفسطيني وحده في المعركة بل قفوا الى جانبه، ادعموه بكل ما لديكم من امكانات وطاقات بالدعوة مجددا لاطلاق التحركات الفورية امام السفارات والمصالح الاميركية في كل مكان، انتصارا للقدس عاصمة ابدية لفلسطين للدولة الفلسطينية الديموقراطية على كامل التراب الفلسطيني وانتصارا لحق العودة وتقرير المصير ووحدة الارض".

واعتبرت ان  قرار ترامب يتجاوز من حيث خطورته وعد بلفور، انه قرار تصفية القضية الفلسطينية، وان هذا القرار ما كان ليصدر لولا تواطؤ الانظمة العربية الرجعية مع اسرائيل وفي مقدمها السعودية التي عرضت بشخص ولي عهدها محمد بن سلمان على رئيس السلطة الفلسطينية التخلي عن القدس والقبول ببلدة ابو ديس بديلا منها".

 

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