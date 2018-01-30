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شاهد: في موقف غريب.. أسد يداعب كلباً او يطلب غفراناً منه
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الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش
إنتشر مقطع فيديو على على بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي يظهر موقفاً غريباً حيث يتقدم أسد أبيض اللون أسد نحو كلب ليداعبه، ما بعث بعض المستخدمين لكي يصفوا الحالة على أن الأسد يطلب الغفران من الكلب!
العالم
-
منوعات
103-104
تصنيف :
فيديو
منوعات
كلمات دليلية :
اسد كلب موقف غريب
اسد يداعب كلباً
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