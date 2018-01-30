القوات المدعومة اماراتيا تسيطر على عدن وتحاصر قوات هادي

العالم- مراسلون

وافادت مصادر محلية أنه تمت السيطرة على آخر معقل لقوات هادي في منطقة دار سعد شمال عدن، واشارت الى مغادرة رئيسِ حكومة هادي احمد عبيد بن دغر وعدد من أعضاء حكومته عبر مروحية الى مأرب.

هذا فيما ارتفعت حصيلةُ المعارك الى ستة وثلاثين قتيلا ومئة وثمانين جريحاً.

وفي شبوة جنوب شرقي اليمن قُتل نحو أربعة عشر شخصاً في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في عتق يديرها مسلحون مدعومون من الإمارات.

وفي سياق اخر أعلنت المصادر المحلية عن فرار رئيس حكومة هادي أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء إلى معسكر قيادة تحالف العدوان في مديرية البريقة بعدن

وتم قنص ثلاثة جنود سعوديين خلف قرية حامضة بجيزان وتم مقتل وجرح أعداد من مرتزقة الجيش السعودي خلال محاولة تقدم على جبال عليب بنجران وتم إحراق آليتين عسكريتين خلال محاولة التقدم الفاشلة.

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