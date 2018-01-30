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الجيش السوري يستعيد قرى جديدة بريف إدلب

الجيش السوري يستعيد قرى جديدة بريف إدلب
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

وسع الجيش السوري سيطرته في محيط مطار أبو الضهور العسكري بعد عمليات عسكرية نفذها على أوكار تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

العالم - سوريا

وواصل الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة تقدمه بريف إدلب الجنوبي الشرقي واستعاد السيطرة على قريتي جفر والخفية ومرتفع ضهرة الخفية بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين سقط خلالها العشرات منهم بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.

واقتحم الجيش أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” في بلدة أبو الضهور حيث دارت اشتباكات عنيفة تكبد فيها التنظيم التكفيري خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات الجيش استعادت السيطرة على قرى قرع الغزال وأم الحوتة وشويحة أبو عيسى وأبو مرير وذلك بعد معارك مع إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو 3 أشهر عملية عسكرية فى المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاجتثاث تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور و300 قرية وبلدة بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد.

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