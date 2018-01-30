عمرو موسى يغادر إلى إثيوبيا لبحث القضايا الأفريقية

العالم- افريقيا



وصرحت مصادر مطلعة، بأن موسى سيشارك فى بعض فعاليات "هيئة حكماء أفريقيا"، والتى تعقد على هامش القمة الأفريقية وذلك بصفته عضوا بالهيئة منذ أكتوبر الماضى، إذ تبحث الفعاليات مختلف القضايا الأفريقية ودور الهيئة في حلها خاصة النزاعات بين بعض الدول الأفريقية وتعزيز دور مجلس السلم والأمن الأفريقى فى منع نشوب النزاعات والصراعات المسلحة بالقارة السمراء.



يذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقى اختارت أكتوبر الماضى، عمرو موسى "الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، لعضوية هيئة حكماء إفريقيا، والذى شغر بانتهاء مدة الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، وهو نفس المقعد الذي كان يشغله الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بله عند إنشاء اللجنة عام 2007 وتضم الهيئة خمسة أعضاء وهم إلى جانب "موسى"، إلين چونسون سيرليف، رئيسة جمهورية ليبيريا والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والحقوقى هونورين نزيت بتيغى، وزير الشؤون الاجتماعية السابق بالجابون، وهيلفيكپونى پوهامبا، رئيس جمهورية ناميبيا السابق عضوًا ورئيسًا، والدكتور سبيسيوزا وانديرا كازابوى، النائب السابق للرئيس الأوغندى.



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