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وفاة القيادي في حماس "عماد العلمي" متأثراً بجراحه التي أصيب بها

وفاة القيادي في حماس
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

توفي القيادي البارز في حركة "حماس" عماد العلمي "أبو همام"،صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أكثر من أسبوعين.

العالم - فلسطين 

ويشار الى ان القيادي العلمي أصيب يوم الثلاثاء 9 يناير الماضي، بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن التحقيقات أثبتت إصابة العلمي بطلق ناري في رأسه عن طريق "الخطأ" أثناء تفقّده سلاحه الشخصي.

ويشار إلى أن العلمي كان قد أصيب خلال الحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014 وبترت قدمه.

وُلد العلمي في مدينة غزة عام 1956، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في مصر، وهو متزوج وله ستة من الأبناء.

وأصيب "العلمي"، في 9 يناير/ كانون ثاني الجاري، بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته، وأعلن عن وفاته اليوم بمستشفى الشفاء بغزة.

ويعتبر العلمي واحدًا من أبرز قادة حركة "حماس"، حيث كان أول من أبعدته سلطات الاحتلال عن قطاع غزة عام 1988 بعد اندلاع انتفاضة الحجارة وقد عاد إلى غزة عام 2012 واستقر في القطاع.

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