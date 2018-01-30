البث المباشر
مراسلة العالم: إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس لشاب فلسطيني خلال مواجهات في قرية المغير شمال شرق رام الله
الاحتلال الصهيوني يشن عمليات هدم في قرية العيساوية بالقدس المحتلة
ائتلاف 14 فبراير: الاستمرار في محاكمة الوجود الشيعي في البحرين ابتزاز سياسي رخيص لا قيمة له
نشطاء يرشقون وفداً أمريكياً بالبيض والأحذية والطماطم بعد استضافته من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم احتجاجاً على قرار ترامب بشأن القدس
رويترز عن النائب العام السعودي: 65 شخصا لا يزالون موقوفين ضمن التحقيقات في الفساد
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 1000 فلسطيني منذ إعلان ترامب القدس عاصمة الكيان الاسرائيلي
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على أحد التلال الحاكمة لقرية "رسم الدحل" شمال قرية "قنافذ"، بعد مواجهات مع داعش
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد "بن علي" وأقربائه
تركيا تعتقل 11 طبيبا لانتقادهم العملية العسكرية في عفرين
دي ميستورا يقرر المشاركة في مؤتمر سوتشي

اكتشاف طريقة لمنع لدغات البعوض

اكتشاف طريقة لمنع لدغات البعوض
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

في محاولة لابتكار وسائل لمكافحة البعوض الذي ينقل أمراضا خطيرة، أجرى العلماء دراسة واعدة قد تكون الوسيلة الأنجع في محاربة هذه الحشرة.

العالم - منوعات

وفي تفاصيل الدراسة، وضع علماء من جامعة واشنطن أنثى البعوض الناقل للحمى الصفراء في صندوق يحوي قطعا من النسيج، مشبعة برائحة البشر والفئران.

وعندما كان البعوض يجلس عليها، تمكن العلماء بمساعدة الاهتزاز من إخافة البعوض، في محاكاة لحماية الضحايا من اللدغ.

وبعد مضي 24 ساعة، نقل البعوض إلى مكان آخر عبر ممرين أحدهما من دون رائحة، والآخر برائحة الاختبار الأول، وتبين أن البعوض اختار الممر عديم الرائحة.

ويشير الباحثون إلى أن البعوض يتذكر الرائحة بمساعدة هرمون دوبامين، وأن البعوض المعدل الذي لا ينتج هذا الهرمون لا يميز الروائح.

كما يفترض أن يكون لهذه النتائج تطبيق عملي واسع. فمثلا، عدم إفراز هرمون دوبامين بمساعدة الهندسة الوراثية سيساعد في منع البعوض من التعرف على رائحة الإنسان، وإجباره على الخوف من الحركات المفاجئة.

ونشرت نتائج الدراسة في Current Biology.

103-104

روابط ذات صلة

دراسة: البعوض أذكى بكثير مما نتصور!!

كيف تتعامل مع لدغات البعوض؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد: ماذا فعل فيل عبر الحدود بين الصين ولاوس؟

اكتشاف طريقة لمنع لدغات البعوض

ما هي الهدية التي حصل عليها كل مشارك في مؤتمر سوتشي؟

طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود... فهذا كان مصيرها

انقرة تكشف عن عدد جنودها القتلى في معارك عفرين

عميل، غدار، إقطاعي، دجال... السيد: هذا ما حدث بين سلام وجنبلاط!

ما هو شرط واشنطن الجديد لضمان استمرار الدعم الأميركي "للأونروا"؟

عمرو موسى يغادر إلى إثيوبيا لبحث القضايا الأفريقية

وفاة القيادي في حماس "عماد العلمي" متأثراً بجراحه التي أصيب بها

كاتب برتغالي يسخر من وزير الدفاع البريطاني: الروس قادمون من جديد!

كابول: طالبان فوتت فرصة السلام بتجاوزها الخطوط الحمراء

لبنان: معالجات بعيدة عن الاضواء لازمة الرئاستين

الجيش السوري يستعيد قرى جديدة بريف إدلب

القوات المدعومة اماراتيا تسيطر على عدن وتحاصر قوات هادي

بدأ الملتقى الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين إيران والعالم العربي

شاهد: في موقف غريب.. أسد يداعب كلباً او يطلب غفراناً منه

أميركا تقيد نشر معلومات "مهمة" عن الحرب الأفغانية

رسمياً... إقامة مباراة الزوراء والمنامة البحريني على ملعب كربلاء الدولي

شاهد: "الدرون" ترصد أعمال الترميم في المسجد الاموي بحلب

كوريا الشمالية تعتبر ما تنشره وسائل إعلام الجنوب إهانة واحتقار

الأکثر مشاهدة