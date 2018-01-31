بن سلمان يعامل المسلمين بنظام حكام أوروبا في العصور الوسطى!

العالم - السعودية

وقال “بن حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” من اعتمر العام الماضي وأراد الاعتمار هذا العام يجب أن يدفع 2000ريال أي 1400د رسوم !”، متسائلا: “بأي حق شرعا ؟وأين تذهب هذه الأموال ؟”.

وأضاف في تدوينة أخرى: ” إلزام الحُجاج والمعتمرين دفع رسوم ما أنزل الله بها من سلطان هو شبيه بما تعرّض له الاوروبيون في القرون الوسطى تحت نظام الإقطاع !”.

يشار أنه وللعام الثاني على التوالي فرضت الرياض رسوم دخول قدرها 2000 ريال سعودي (نحو 533 دولاراً) على من سبق لهم أداء العمرة؛ مؤكدة أن الدخول المجاني لن يكون إلا لمن يقومون بالزيارة الأولى للأراضي المقدسة.

وفي وقت سابق برر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هذا القرار قائلا: “قبل هذا القرار كانت هناك رسوم على فيزا الحج والعمرة 50 ريالا سعوديا (حتى من يأتون مرة يدفعون 50 ريالا)، هذا القرار لا يستهدف فيزا الحج والعمرة، بل يستهدف كل فيزات الحكومة السعودية ويوحد سعرها بسعر واحد، واستدراكا من حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين تكفلت بتغطية تكاليف الحج للمرة الأولى والعمرة الأولى لأي مسلم على حساب الحكومة، وإذا كان هناك مسلم يريد أن يحج أو يعتمر لأول مرة، فهو لا يدفع قيمة الفيزا وتتحملها الحكومة السعودية، لكن إذا كان يريد أن يأتي مرة أخرى وثالثة، فهو يستنزف الاقتصاد السعودي، ونحن خدمناه أول مرة مجانا، ثانيا يأخذ محل غيره من الدول الإسلامية المختلفة الذي يريد أن يؤدي فريضة الحج أو العمرة”.

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