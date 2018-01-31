البث المباشر
مراسل العالم: دوي انفجارات عنيفة في منطقة الجراف بشمال صنعاء نتيجة استهداف مواقع فيها بغارات لطيران تحالف العدوان
مصادر فلسطينية:مواجهات بين الشبان والاحتلال في شارع عمان ومحيط قبر يوسف شرق نابلس بعد اقتحام مستوطنين المنطقة
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على منطقتي بني حُشيش وشعوب بصنعاء
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسططينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون محيط قبر يوسف شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل وتفتشها عقب اقتحامها مدينة نابلس
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من منطقة مخيم عسكر القديم واندلاع مواجهات بالمنطقة الشرقية للمدينة
مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة على حاجز الزيتونة في بلدة العيزرية قضاء القدس المحتلة

منير حداد ردا على اتهام الفتلاوي : لست ميسي !!

منير حداد ردا على اتهام الفتلاوي : لست ميسي !!
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن القاضي منير حداد الذي شغل منصب نائب رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا سابقا، الثلاثاء، ترشحه رسميا في محافظة بغداد عن كتلة "النصر" برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، مفجرا خلافا حادا مع حركة إرادة، التي أعلن في وقت سابق، انضمامه إليها.

العالم - العراق

واتهمت زعيمة حركة إرادة، النائبة حنان الفتلاوي، في تغريدة لها على "تويتر"، اليوم 30 كانون الثاني 2018، القاضي منير حداد، بتغيير موقفه والإعراض عن حركة إرادة التي ترأسها بعد أن عرض عليه مبلغ مليوني دولار.

وقالت إن "قاضيا سابقا رشح في حركة إرادة أقسم أن (البعض) عرض عليه مبلغ 2 مليون دولار لترك الحركة.

وتساءلت رئيسة حركة إرادة عما إذا كانت "كتلة النصر بالفعل قد عرضت على منير حداد مبالغ مالية لترك الحركة أم أن القاضي كذب عليها".

لكن القاضي حداد، عاد ونفى ما المحت إليه الفتلاوي، متهكما على نبأ رشوته بمبلغ مليوني دولار.

وشغل منير حداد منصب نائب رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا وأشرف شخصياً على إعدام صدام حسين، وكان منير ولد في بغداد لأسرة من الكرد الفيلية عام 1964. وتخرج من كلية القانون جامعة بغداد. وبعد تخرجه عمل محامياً في بغداد ثم غادر العراق بسبب معارضة أسرته لنظام صدام حسين وعاد في عام 2003 وعمل كقاضي في المحكمة الجنائية العليا.

5

روابط ذات صلة

الفتلاوي تهاجم أمريكا

بعد امر القبض الصادر من ادعاء كردستان.. الفتلاوي تعده "وسام شرف"

كيف علقت حنان الفتلاوي على تسلم الحكومة الاتحادية مدينة كركوك؟

الفتلاوي تشعلها ضد من قام بلف جثمان الطالباني بعلم كردستان العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حملة السيسي: دعوات المقاطعة هجوم استباقي على الانتخابات

جنرال أمريكي: بيونغ يانغ لم تظهر امتلاكها صاروخ باليتسي عابر للقارات

تيلرسون: قطر يمكنها الاعتماد على أمريكا لحماية سيادتها

حالة غضب ضد ترامب داخل الكونغرس بسبب بوتين

لافروف: مؤتمر سوتشي نجح واللجنة الدستورية ستعمل في إطار جنيف

شاهد... تفجير رتل عسكري تركي في حلب

بالصور.. انهيار جسر على نهر في بعقوبة بسبب شاحنة

دي ميستورا يعلن هذه الخطوة بعد اختتام مؤتمر سوتشي!

البنتاغون يحظر الكشف عن مدى نفوذ "طالبان" في أفغانستان

بالفيديو: افتتاح المركز الآسيوي للكوارث الطبيعية في إيران برعاية اممية

امريكا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة اثر "تقرير الكرملين"!

منير حداد ردا على اتهام الفتلاوي : لست ميسي !!

حيدر العبادي يعلن البدء بـ"مهمة محاربة الفساد"

مقتدى الصدر يوجه تحذيرا شديدا لمن يحاول إعادة "حزب البعث"

لماذا رفض بوتين حضور مؤتمر "سوتشي"؟

جابري أنصاري يشرح سبب تأخير انعقاد مؤتمر سوتشي ساعتين

داعية تونسي: بن سلمان يعامل المسلمين بنظام حكام أوروبا في العصور الوسطى!

ذوب آهن اصفهان يتاهل الى دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم

شاهد: وقف مصدوماً عند رأسه.. الوليد بن طلال يزور هذا الشخص بالمستشفى..

شاهد.. لماذا لا تطبع الدول الكثير من الأموال وتحل مشكلة الفقر والدين؟

الأکثر مشاهدة