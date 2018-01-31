منير حداد ردا على اتهام الفتلاوي : لست ميسي !!

العالم - العراق

واتهمت زعيمة حركة إرادة، النائبة حنان الفتلاوي، في تغريدة لها على "تويتر"، اليوم 30 كانون الثاني 2018، القاضي منير حداد، بتغيير موقفه والإعراض عن حركة إرادة التي ترأسها بعد أن عرض عليه مبلغ مليوني دولار.

وقالت إن "قاضيا سابقا رشح في حركة إرادة أقسم أن (البعض) عرض عليه مبلغ 2 مليون دولار لترك الحركة.

وتساءلت رئيسة حركة إرادة عما إذا كانت "كتلة النصر بالفعل قد عرضت على منير حداد مبالغ مالية لترك الحركة أم أن القاضي كذب عليها".

لكن القاضي حداد، عاد ونفى ما المحت إليه الفتلاوي، متهكما على نبأ رشوته بمبلغ مليوني دولار.

وشغل منير حداد منصب نائب رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا وأشرف شخصياً على إعدام صدام حسين، وكان منير ولد في بغداد لأسرة من الكرد الفيلية عام 1964. وتخرج من كلية القانون جامعة بغداد. وبعد تخرجه عمل محامياً في بغداد ثم غادر العراق بسبب معارضة أسرته لنظام صدام حسين وعاد في عام 2003 وعمل كقاضي في المحكمة الجنائية العليا.

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