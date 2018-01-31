البث المباشر
مراسل العالم: دوي انفجارات عنيفة في منطقة الجراف بشمال صنعاء نتيجة استهداف مواقع فيها بغارات لطيران تحالف العدوان
مصادر فلسطينية:مواجهات بين الشبان والاحتلال في شارع عمان ومحيط قبر يوسف شرق نابلس بعد اقتحام مستوطنين المنطقة
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على منطقتي بني حُشيش وشعوب بصنعاء
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسططينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون محيط قبر يوسف شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل وتفتشها عقب اقتحامها مدينة نابلس
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من منطقة مخيم عسكر القديم واندلاع مواجهات بالمنطقة الشرقية للمدينة
مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة على حاجز الزيتونة في بلدة العيزرية قضاء القدس المحتلة

جابري أنصاري يشرح سبب تأخير انعقاد مؤتمر سوتشي ساعتين

جابري أنصاري يشرح سبب تأخير انعقاد مؤتمر سوتشي ساعتين
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، مبعوث ايران الى المفاوضات السورية 'حسين جابري انصاري'، ان بعض المجموعات والاشخاص اتخذوا من العلم الرسمي السوري ذريعة ادت الى التاخير ساعتين في عقد مؤتمر سوتشي.

العالم - ايران 

واضاف جابري انصاري من مدينة سوتشي الروسية، قائلا: لقد سبق وان شاهدنا كرارا هكذا امور خلال اجتماعات آستانة وعليه فإن هذه الاجراءات ليست بجديدة علينا.

وفيما اشار الى ان البلد المستضيف لم يتمكن من تحقيق هذا المطلب، اعرب مساعد وزير الخارجية عن اسفه من ان اثارة الذرائع هذه تحولت الى اسلوب لدى بعض المجموعات السورية المعارضة من اجل الحصول على تنازلات.

وتابع القول: ان هؤلاء يحاولون تأجيل الاجتماعات حيث انهم يطرحون مقابل حضورهم مطالب لا يمكن تحقيقها على الطرف الاخر.

وقال مبعوث الجمهورية الاسلامية الى مفاوضات سوتشي، ان ذريعة هؤلاء اليوم تمثلت في الاحتجاج على استخدام روسيا العلم السوري الرسمي خلال استعراض المفاوضات الوطنية السورية في سوتشي؛ مؤكدا ان حذف ذلك لم يكن ممكنا.

وصرح جابري انصاري قائلا: بطبيعة الامور يتم استخدام الشعارات الرسمية لدولة ما خلال المؤتمر الذي يتناول شؤون تلك الدولة؛ وفي كل الاحوال فإن عددا من هؤلاء لم يحضروا الاجتماع لكنه بدا بأعماله واستمر بنجاح.

وقال كبير مساعدي وزير الخارجية في الشؤون السياسية ان الدور الهام لهذا المؤتمر يكمن في العدد الملحوظ لممثلي جميع شرائح المجتمع السوري (الموالين والمعارضين) اجتمعوا الى جانب بعضهم الآخر.

وفيما لفت الى ان الاجتماع هذا يشكل انطلاقة جديدة للحوار السوري - السوري، اعرب جابري انصاري عن امله بتشكيل لجان متعددة تعني بمختلف القضايا اليوم.

وتابع القول : نحن نعتقد بان الموضوع الاكثر اهمية يتمثل في تشكيل لجنة متابعة مؤتمر سوتشي والاخرى لجنة خاصة بالبحث ودراسة القضايا ذات العلاقة بالدستور السوري.

روابط ذات صلة

البيان الختامي لمؤتمر سوتشي للحوار السوري - السوري

بالفيديو، تعرف على آخر الاخبار حول مؤتمر سوتشي

جابري انصاري: مؤتمر سوتشي خطوة مهمة نحو الحل السياسي في سوريا

بدء اعمال مؤتمر سوتشي رغم عراقيل احدى المجموعات المسلحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حملة السيسي: دعوات المقاطعة هجوم استباقي على الانتخابات

جنرال أمريكي: بيونغ يانغ لم تظهر امتلاكها صاروخ باليتسي عابر للقارات

تيلرسون: قطر يمكنها الاعتماد على أمريكا لحماية سيادتها

حالة غضب ضد ترامب داخل الكونغرس بسبب بوتين

لافروف: مؤتمر سوتشي نجح واللجنة الدستورية ستعمل في إطار جنيف

شاهد... تفجير رتل عسكري تركي في حلب

بالصور.. انهيار جسر على نهر في بعقوبة بسبب شاحنة

دي ميستورا يعلن هذه الخطوة بعد اختتام مؤتمر سوتشي!

البنتاغون يحظر الكشف عن مدى نفوذ "طالبان" في أفغانستان

بالفيديو: افتتاح المركز الآسيوي للكوارث الطبيعية في إيران برعاية اممية

امريكا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة اثر "تقرير الكرملين"!

منير حداد ردا على اتهام الفتلاوي : لست ميسي !!

حيدر العبادي يعلن البدء بـ"مهمة محاربة الفساد"

مقتدى الصدر يوجه تحذيرا شديدا لمن يحاول إعادة "حزب البعث"

لماذا رفض بوتين حضور مؤتمر "سوتشي"؟

جابري أنصاري يشرح سبب تأخير انعقاد مؤتمر سوتشي ساعتين

داعية تونسي: بن سلمان يعامل المسلمين بنظام حكام أوروبا في العصور الوسطى!

ذوب آهن اصفهان يتاهل الى دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم

شاهد: وقف مصدوماً عند رأسه.. الوليد بن طلال يزور هذا الشخص بالمستشفى..

شاهد.. لماذا لا تطبع الدول الكثير من الأموال وتحل مشكلة الفقر والدين؟

الأکثر مشاهدة