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ماذا سيقول ترامب في خطابه أمام الكونغرس؟!

ماذا سيقول ترامب في خطابه أمام الكونغرس؟!
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

نشر البيت الابيض مساء الثلاثاء مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترامب بعيد قليل أمام الكونغرس حول حال الاتحاد والذي سيدعو فيه خصوصا الى الوحدة بين الاميركيين.

العالم - الأميرکيتان

أظهرت مقتطفات من خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشرها البيت الأبيض أن ترامب سيقول في خطابه بشأن حالة الاتحاد في وقت لاحق من ليل الثلاثاء إنه تم تحرير كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق تقريبا لكن "لا يزال يتعين إنجاز الكثير من العمل" لهزيمة التنظيم المتشدد.

ويقول ترامب بحسب احد هذه المقتطفات "هذا المساء اود ان احدثكم عن المستقبل الذي سيكون لنا وعن طبيعة الامة التي سنكون عليها. نحن جميعا، سويا، مثل فريق واحد، شعب واحد وعائلة اميركية واحدة".

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية سيقول الرئيس الأمريكي إنه يمد يده للعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين.

وسيدعو ترامب الذي سيلقي خطابه في الكونغرس الساعة التاسعة مساء (0200 بتوقيت جرينتش) الحزبين إلى العمل معا بشأن خطة لإعادة بناء البنية الأساسية في البلاد.

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