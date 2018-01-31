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فنزويلا تصدر عملتها الرقمية قريبا

فنزويلا تصدر عملتها الرقمية قريبا
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده بصدد طرح عملتها الرقمية الجديدة "بترو" للتداول في الـ20 من فبراير/شباط الجاري.

العالم - الاميركيتان

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الفنزويلي قال مادورو: "كل العملات الرقمية في العالم أعيد تقييم قيمتها بعد إعلان فنزويلا طرح عملة بترو قريبا".

وتأمل الحكومة الفنزويلية من خلال هذه الخطوة المساعدة في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، تدهورت على إثرها العملة الوطنية إلى مستويات قياسية، إذ أكدت الحكومة أن إصدار "بترو" سيساعد البلاد، التي تعاني من ضائقة مالية، في إبرام صفقات مالية والتغلب على عقوبات أمريكية".

وقال مادورو، سابقا، إن الحكومة ستصدر 100 مليون "بترو" تبلغ قيمة كل منها ما يعادل برميل من النفط الفنزويلي.

وسيجعل ذلك القيمة الإجمالية لإصدار "بترو" بكامله ما يزيد قليلا على 6 مليارات دولار.

وهاجم منتقدون هذه المبادرة قائلين إنها ليست فقط غير قانونية بل إنها أيضا لا تعدو أن تكون إصدارا لدين من الحكومة وسط تضخم في خانة الآلاف ونقص واسع في السلع الأساسية.

ويسعى البلد العضو بمنظمة "أوبك" إلى جمع ما تيسر من النقد الأجنبي في ظل تراجع أسعار النفط.

ووصل الدولار الأمريكي إلى 9.98502247 بوليفار فنزويلي.

المصدر: وكالات

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