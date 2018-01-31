مظاهرة في نيويورك للتضامن مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

العالم - الاميركيتان

وجرى تنظيم المظاهرة في محطة حافلات "هيئة الموانئ" التي تعد واحدة من أهم نقاط المواصلات، بالقرب من ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات مطالبة بإطلاق سراح الطفلة الفلسطينية، وبقطع المساعدات الأمريكية للكيان الإسرائيلي، فضلا عن ترديدهم شعارات مناهضة لواشنطن وتل أبيب.

وشارك في المظاهرة عدد من رجال الدين اليهود، وبعض الجماعات اليهودية المناهضة للصهيونية.

البيان الصحفي الذي وزعه المسؤولون عن تنظيم المظاهرة، شدد على أن اعتقال عهد التميمي تم بشكل غير قانوني.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة التميمي (16 عامًا) في 19 ديسمبر/كانون أول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله

المصدر: وكالة شهاب