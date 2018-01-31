البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي "الملاحمة وعطشانة شرقية" بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية مسعدة وجبل طويل وخفية وقلعة ميرزا في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجماعات المسلحة في قرية حرش الحرية تخرق اتفاق تخفيض التوتر وتستهدف مدينة البعث بريف القنيطرة بالرشاشات الثقيلة
الاتحاد الأوروبي: ندعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا نرى حلا غيره
الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين
مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بتبة الجملي بقيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن
مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية ياسوف جنوب نابلس
شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان السعودي على جسر العفرة في مديرية القفلة بعمران
مراسل العالم: مقتدى الصدر يلتقي بآية الله السيد السيستاني في النجف الاشرف
58 مستوطناً يهودياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال منذ الصباح

مظاهرة في نيويورك للتضامن مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

مظاهرة في نيويورك للتضامن مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

نظم مئات الأمريكيين في مدينة نيويورك الاميركية، مظاهرة للتضامن مع الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي، المعتقلة في السجون الإسرائيلية

العالم - الاميركيتان

وجرى تنظيم المظاهرة في محطة حافلات "هيئة الموانئ" التي تعد واحدة من أهم نقاط المواصلات، بالقرب من ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات مطالبة بإطلاق سراح الطفلة الفلسطينية، وبقطع المساعدات الأمريكية للكيان الإسرائيلي، فضلا عن ترديدهم شعارات مناهضة لواشنطن وتل أبيب.

وشارك في المظاهرة عدد من رجال الدين اليهود، وبعض الجماعات اليهودية المناهضة للصهيونية.

البيان الصحفي الذي وزعه المسؤولون عن تنظيم المظاهرة، شدد على أن اعتقال عهد التميمي تم بشكل غير قانوني.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة التميمي (16 عامًا) في 19 ديسمبر/كانون أول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله

المصدر: وكالة شهاب

 

روابط ذات صلة

محكمة الاحتلال تؤجل غيابيًّا محاكمة الطفلة عهد التميمي

"عهد التميمي" تدخل "إسرائيل" في ورطة التخبط

الملك الاردني يضغط لاطلاق سراح عهد التميمي

العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن عهد التميمي

فلسطين ترفع قضية عهد التميمي إلى الجنايات الدولية

هذا ما يفعله الصهاينة مع الأسيرة عهد التميمي 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان لتنفيذ مقررات "سوتشي"

ماكرون يدعو تركيا لتنسيق "غصن الزيتون" مع الحلفاء الأوروبيين

الاتحاد الأوروبي: تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين

مصر.. 2000 تأشيرة عمل لإيطاليا !

سر الدقيقة الأخيرة لولادة "تقرير الكرملين"!

منفذ الاعتداء شمال لندن.. يكشف عن؟؟

مدير مكتب القائد: قرار ترامب انتهاك للقيم الاسلامية

ماذا اشترطت السعودية على العراق مقابل دعمه ماديّاً؟

أخطر وظيفة في العالم؟.. شاهد عمّالاً يزيلون جليداً على ارتفاع 7000 قدم فوق سطح البحر!

ترامادول صيني خطير يكتسح السوق المصرية

صحافي أميركي: ترامب شخص فظيع ومرض يأكل العقل

بوتفليقة يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي حول مواجهة الإرهاب

“ابن سلمان” يمنح عقودا لبناء 5 قصور ملكية بمدينة “نيوم” !

الدنمارك تتبنّى قرارًا ضدّ المستوطنات في الضفّة الغربيّة المُحتلّة

ما هو رد بكين على "تقرير الكرملين" الأمريكي؟

شاهد.. "المغيّر" تودّع بألم الطفل الشهيد

توقف مولدات الكهرباء في 7 مراكز صحية بغزة

لماذا خبّأت الاستخبارات وزير الزراعة في ملجأ سرّي وقت خطاب ترامب؟!

مظاهرة في نيويورك للتضامن مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

مشروع لمنح زوجات شهداء القوات الرديفة وظيفة حكومية

الأکثر مشاهدة