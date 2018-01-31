البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي "الملاحمة وعطشانة شرقية" بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية مسعدة وجبل طويل وخفية وقلعة ميرزا في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجماعات المسلحة في قرية حرش الحرية تخرق اتفاق تخفيض التوتر وتستهدف مدينة البعث بريف القنيطرة بالرشاشات الثقيلة
الاتحاد الأوروبي: ندعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا نرى حلا غيره
الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين
مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بتبة الجملي بقيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن
مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية ياسوف جنوب نابلس
شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان السعودي على جسر العفرة في مديرية القفلة بعمران
مراسل العالم: مقتدى الصدر يلتقي بآية الله السيد السيستاني في النجف الاشرف
58 مستوطناً يهودياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال منذ الصباح

صحافي أميركي: ترامب شخص فظيع ومرض يأكل العقل

صحافي أميركي: ترامب شخص فظيع ومرض يأكل العقل
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

هاجم الصحافي الأمريكي، توماس فريدمان، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ووصفه بالفظيع، معتبرا أنه يدوس على القيم الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية الأمريكية.

العالم - الاميركيتان

وأكد المعلق الشهير في صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "الرئيس ترامب، هو مرض يأكل العقل من ناحية خلق الأخبار"، مضيفا القول إنه "شخص فظيع".

وأوضح الصحافي اليهودي، الذي يزور "إسرائيل" هذه الأيام للمشاركة في المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر "عدو أم شريك" الذي ينظمه "معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل"، في حوار له مع موقع "واللا" العبري، أن "تصريحات الرئيس ترامب جعلته وصحافيين آخرين في مأزق كل يوم؛ حول كيفية انتقاد تصريحاته القاسية".

ورأى فريدمان، أن ترامب "يدمر جيلا كاملا من الأعمدة والصحافيين، فبعد ثلاث سنوات سننظر إلى الخلف، ونفهم أن ما كنا نفعله كل أسبوع أو كل يوم، هو أن نكتب عن ترامب، بدلا من التعرف على التكنولوجيا المدهشة أو التغيرات البيئية والاقتصادية التي نمر بها".

وحذر الصحافي الأمريكي في المقابلة التي نشر جزء منها على الموقع الإسرائيلي، من "المخاطر الناشئة عن سلوك الرئيس ترامب، على الرغم من المعاملة الحارة التي يتمتع بها في إسرائيل، على خلفية إعلانه الاعتراف بالقدس (عاصمة لإسرائيل)".

 وأرجع سبب وصفه لترامب بأنه "شخص فظيع"، إلى أن "ترامب شخصيا يستخدم الرئاسة لتدمير الأمور التي تشكل أساس الديمقراطية الأمريكية، وهي الحقيقة والثقة"، وفق قوله.

وأكد فريدمان، أن ترامب "أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة نحو ألفي مرة في العام، وهو ما يقرب من ستة في اليوم"، مضيفا أنه "دمر الحقيقة".

المصدر: عربي 21

روابط ذات صلة

حالة غضب ضد ترامب داخل الكونغرس بسبب بوتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان لتنفيذ مقررات "سوتشي"

ماكرون يدعو تركيا لتنسيق "غصن الزيتون" مع الحلفاء الأوروبيين

الاتحاد الأوروبي: تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين

مصر.. 2000 تأشيرة عمل لإيطاليا !

سر الدقيقة الأخيرة لولادة "تقرير الكرملين"!

منفذ الاعتداء شمال لندن.. يكشف عن؟؟

مدير مكتب القائد: قرار ترامب انتهاك للقيم الاسلامية

ماذا اشترطت السعودية على العراق مقابل دعمه ماديّاً؟

أخطر وظيفة في العالم؟.. شاهد عمّالاً يزيلون جليداً على ارتفاع 7000 قدم فوق سطح البحر!

ترامادول صيني خطير يكتسح السوق المصرية

صحافي أميركي: ترامب شخص فظيع ومرض يأكل العقل

بوتفليقة يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي حول مواجهة الإرهاب

“ابن سلمان” يمنح عقودا لبناء 5 قصور ملكية بمدينة “نيوم” !

الدنمارك تتبنّى قرارًا ضدّ المستوطنات في الضفّة الغربيّة المُحتلّة

ما هو رد بكين على "تقرير الكرملين" الأمريكي؟

شاهد.. "المغيّر" تودّع بألم الطفل الشهيد

توقف مولدات الكهرباء في 7 مراكز صحية بغزة

لماذا خبّأت الاستخبارات وزير الزراعة في ملجأ سرّي وقت خطاب ترامب؟!

مظاهرة في نيويورك للتضامن مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

مشروع لمنح زوجات شهداء القوات الرديفة وظيفة حكومية

الأکثر مشاهدة