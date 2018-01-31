صحافي أميركي: ترامب شخص فظيع ومرض يأكل العقل

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وأكد المعلق الشهير في صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "الرئيس ترامب، هو مرض يأكل العقل من ناحية خلق الأخبار"، مضيفا القول إنه "شخص فظيع".

وأوضح الصحافي اليهودي، الذي يزور "إسرائيل" هذه الأيام للمشاركة في المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر "عدو أم شريك" الذي ينظمه "معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل"، في حوار له مع موقع "واللا" العبري، أن "تصريحات الرئيس ترامب جعلته وصحافيين آخرين في مأزق كل يوم؛ حول كيفية انتقاد تصريحاته القاسية".

ورأى فريدمان، أن ترامب "يدمر جيلا كاملا من الأعمدة والصحافيين، فبعد ثلاث سنوات سننظر إلى الخلف، ونفهم أن ما كنا نفعله كل أسبوع أو كل يوم، هو أن نكتب عن ترامب، بدلا من التعرف على التكنولوجيا المدهشة أو التغيرات البيئية والاقتصادية التي نمر بها".

وحذر الصحافي الأمريكي في المقابلة التي نشر جزء منها على الموقع الإسرائيلي، من "المخاطر الناشئة عن سلوك الرئيس ترامب، على الرغم من المعاملة الحارة التي يتمتع بها في إسرائيل، على خلفية إعلانه الاعتراف بالقدس (عاصمة لإسرائيل)".

وأرجع سبب وصفه لترامب بأنه "شخص فظيع"، إلى أن "ترامب شخصيا يستخدم الرئاسة لتدمير الأمور التي تشكل أساس الديمقراطية الأمريكية، وهي الحقيقة والثقة"، وفق قوله.

وأكد فريدمان، أن ترامب "أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة نحو ألفي مرة في العام، وهو ما يقرب من ستة في اليوم"، مضيفا أنه "دمر الحقيقة".

المصدر: عربي 21