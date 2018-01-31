مشروع لمنح زوجات شهداء القوات الرديفة وظيفة حكومية

العالم - سوريا

وذكرت مصادر اعلامية سورية أن “رئيسة لجنة الشهداء والجرحى في مجلس الشعب جانسيت قازان”، قالت: إنه تم تقديم مشروع يقضي بـ “منح زوجة الشهيد في القوات الرديفة وظيفة حكومية وتقديم مقاعد استثنائية لأبنائهم في الجامعات الحكومية”.

واضافت قازان: “شهداء القوات الرديفة ضحوا بأرواحهم إلى جانب الجيش السوري في معركة مصيرية واحدة ومن واجبنا تقديم العون لذويهم، وهو ما نعمل عليه الآن في مجلس الشعب ضمن خطوات مدروسة”.

هذا ويطالب العديد من مقاتلي القوات الرديفة بمعاملتهم أسوة بمقاتلي الجيش السوري من حيث المميزات التي تحصل عليها أسرهم في حال استشهادهم، وهو ما لا يشمهلم في الوقت الحالي.

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