الاتحاد الأوروبي: تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين

العالم - اوروبا

وقالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد يدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا يرى حلا غيره.

وأضافت: "وضع الفلسطينيين في غزة يؤكد الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، التقى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله موغريني في بروكسل. وبحث معها سبل دفع "عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية ودعم حل الدولتين".

وانعقدت اليوم الأربعاء، في مركز المفوضية الأوروبية ببروكسل، جلسة استثنائية لمجموعة الدول المانحة الدولية، من أجل فلسطين، أو ما يعرف بلجنة الارتباط الخاصة، التي تترأسها النرويج.

وشارك في الجلسة ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية بالإضافة لبلدان أخرى. وبحسب بيان سابق للمفوضية الأوروبية "تهدف القمة للتأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لعملية السلام من خلال حل الدولتين تكون القدس عاصمتهما المشتركة".

المصدر: وكالات