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اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان لتنفيذ مقررات "سوتشي"

اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان لتنفيذ مقررات
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنسيق الجهود لضمان الاستقرار في مناطق خفض التصعيد بسوريا، وتنفيذ اتفاقات مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي.

العالم- اوروبا

وقال المكتب الصحفي بالكرملين في بيان اليوم الأربعاء: " إنه تمت خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، مناقشة قضايا زيادة تنسيق جهود روسيا وتركيا لضمان الاستقرار الدائم في مناطق تخفيف التصعيد، فضلا عن التفاعل البناء في ضمان محادثات أستانا".

وأبدى الرئيسان ارتياحهما لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي يوم أمس الثلاثاء، وأكدا على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر من أجل دفع عملية التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

واعتبر بوتين وأردوغان أن النتائج الأساسية لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي تتمثل في تشكيل لجنة دستورية مهمتها أعداد دستور سوري جديد.

 كما تبادل زعيما البلدين وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، والعلاقات الثنائية لجهة تطوير وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

المصدر : نوفوستي

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