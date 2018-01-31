من هو الرجل الذي خرج الوفد التركي من مؤتمر سوتشي بسبب وجوده؟

العالم - سوريا

وأفادت وكالة الأناضول، أن “الخارجية طلبت من روسيا شرح وجود معراج أورال في سوتشي”، بالرغم من اطلاع الوفد التركي على قائمة الأسماء المدعوين.

وظهر أورال في اروقة المؤتمر من خلال صورة يصافح فيها رئيس منصة موسكو للمعارضة قدري جميل.

وتتهم تركيا معراج أورال بالضلوع وراء تفجير سيارتين في 2013 في مدينة الريحانية، والذي أدى إلى قتل حوالي 53 شخصًا.

ويقال أن الوفد التركي غادر قاعة المؤتمر فور علمه بوجود أورال بين الحضور ما ساهم مع أسباب أخرى في تأخير الجلسة الافتتاحية ساعتين .

“المقاومة السورية لتحرير اسكندرون” التي يقودها أورال هي مجموعة مسلحة يتركز عملها في شمال غربي سوريا، ويقودها معراج أورال وهو تركي يحمل الجنسية السورية وتتهم أنقرة الحكومة السورية بدعمه.

وفي تشرين الأول الماضي، ظهر أورال بعد عام ونصف من اعلان أكثر من فصيل مسلح بأنه قتله في ريف مدينة اللاذقية.

وينحدر معراج اورال من جبال الأورال في محافظة اللاذقية السورية، وولد عام 1956 في أنطاكيا، وحكمت عليه السلطات التركية بالسجن لأنشطة غير قانونية، ثم فر إلى سوريا عام 1982.

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