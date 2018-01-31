واردات آسيا السنویة من النفط الإيراني تنمو 2.5 بالمئة

العالم - إيران

وبلغت واردات الدول الاسيوية الاربع من ايران 1.58 مليون برميل يوميا خلال شهر ديسمبر/كانون الاول 2017.

وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن مبيعات النفط الإيراني في ديسمبر/ كانون الأول إلى الصين، أكبر مشتر للنفط من إيران، انخفضت 17.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 571 ألفا و275 برميلا يوميا. وانخفضت واردات الهند 6.2 بالمئة على الرغم من أن هذه هي أكبر زيادة في تسعة شهور.

وأظهرت بيانات أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية اليابانية يوم الأربعاء أن واردات اليابان انخفضت 11.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 218 ألفا و757 برميلا يوميا.

