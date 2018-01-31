البث المباشر
مراسل العالم: ارتفاع حصيلة غارات طيران العدوان على مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران الى 17 شهيدا ونحو 20 جريحا
مراسل العالم: عشرات القتلى والجرحى بصفوف مرتزقة العدوان اثر احباط هجومهم تجاه منطقة حمالة في كرش بمحافظة لحج
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي "الملاحمة وعطشانة شرقية" بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية مسعدة وجبل طويل وخفية وقلعة ميرزا في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجماعات المسلحة في قرية حرش الحرية تخرق اتفاق تخفيض التوتر وتستهدف مدينة البعث بريف القنيطرة بالرشاشات الثقيلة
الاتحاد الأوروبي: ندعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا نرى حلا غيره
الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين
مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بتبة الجملي بقيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن
مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية ياسوف جنوب نابلس
شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان السعودي على جسر العفرة في مديرية القفلة بعمران

هل تعلم لماذا يكسر القاضي سن قلمه بعد الحكم بالاعدام؟

هل تعلم لماذا يكسر القاضي سن قلمه بعد الحكم بالاعدام؟
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

هل حضرت يوما ما في احدى قاعات المحاكم لحظة الحكم بالإعدام ؟

العالم - منوعات

طبعا لا ،وحتى ان كنت قد حضرت فلن يلفت نظرك قيام القاضى عقب النطق بالحكم “بكسر سن قلمه ” ،حيث كان هناك اكثر من تفسير لهذا التقليد المستمر منذ مئات السنيين اهمها ان ” كسر القلم كناية عن الحزن العميق بالمصير الذي ينتظر المتهم ” .

فكسر سن القلم عبارة عن عمل رمزي. حيث أن القلم بيد القاضي يرمز إلى حياة المتهم خلف القضبان، وبكسر سن القلم فهذا يعني أن المتهم ستُؤخذ منه روحه، وحيث أن السن لا يُمكن إصلاحه مجددا، كذلك حياة المتهم التي لن تعود له بعد إعدامه.

وسبب ثالث هو أن قيام القاضي بكسر سن القلم بعد نطقه بحكم الإعدام على متهم ما بمثابة تخليص نفسه من ذنب إنهاء حياة المتهم. فحيث أن هذا القلم هو ما استُعمل في تدوين أمر الإعدام بحق الشخص، فقد أصبح ملوثا بدماء المتهم، على حد الاعتقاد، لذلك يكسر القاضي القلم للاستغناء عنه وعدم استعماله مرة أخرى.

سبب رابع واخير يُشير إلى أن كسر سن القلم بمثابة إلغاء أي وسيلة للتراجع عن الحكم الصادر بحق المتهم. فحيث أن القاضي ليس لديه الصلاحيات الكافية لمراجعة أو إلغاء الحكم المنطوق بالإعدام، لذلك فإن كسر القلك كناية عن عدم قدرة القضاة بمراجعة الحكم مرة أخرى أو التراجع عنه.

106-10

تصنيف :

روابط ذات صلة

بالفيديو...هكذا تم تنفيذ حكم الاعدام بترامب ونائبه !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إيران تضبط أطنانا من المواد المنتجة للمخدرات في الخليج الفارسي

الإعدام لاثنين والمؤبد لـ 19 مع إسقاط جنسية 47 في البحرين

قلق بالغ في الاتحاد الأوروبي حول السودان.. ما السبب؟!

رئيس اركان العدو الاسرائيلي: سنكبد حزب الله خسائر فادحة

قنص ثلاثة جنود للعدوان السعودي بجيزان و 17شهيد وعشرات الجرحى بعمران

فيتامينات تساعد على التخلص من الاكتئاب الشتوي!

شاهد.. بوتين يتفقد سيارات الإرهابيين المستعملة في سوريا

الفوائد المذهلة لماء الخيار 

تحرش جماعي في جدة.. واعتقال 7 مشتبه بهم

خلافات تقسم البرلمان العراقي!   

دول أوروبية تقاطع المستوطنات وأميركا تجمد قانون تجريم الاستيطان

الصين تدعو ترامب إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

إحباط محاولة تفجير ضخم في بنغازي

إعتذر بوتين من الرياضيين الروس.. والسبب؟!

وزير صهيوني: اطلاق اي صاروخ من لبنان يعني الحرب

وزير العدل: معايير قوانين حقوق الانسان في ايران تتطور باستمرار

العبادي: لا ينبغي للخلافات السياسية التاثير على التنمية الاقتصادية

بالصور.. معارضون سوريون يفترشون الأرض في سوتشي!

هل تعلم لماذا يكسر القاضي سن قلمه بعد الحكم بالاعدام؟

مقتل مرتزقة السعودية بعمليات وكسر زحف لهم بلحج والبيضاء

الأکثر مشاهدة