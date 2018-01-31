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العبادي: لا ينبغي للخلافات السياسية التاثير على التنمية الاقتصادية

العبادي: لا ينبغي للخلافات السياسية التاثير على التنمية الاقتصادية
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم : ان نجاحنا يكون بتعاوننا ومن خلاله يقف العالم معنا ويساعدنا، ولكن لا ينبغي ان نسمح بأن تؤثر الخلافات السياسية على التنمية الاقتصادية.

العالم-مراسلون

وقال  العبادي خلال حضوره جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الموازنة المالية : في البدء وقبل كل شيء احيي ارواح الشهداء وتضحيات الجرحى واحيي عوائلهم الكريمة واحيي المقاتلين الابطال الذين مازالوا يواصلون الدفاع عن العراق ويحافظون على النصر الكبير الذي تحقق.

واضاف العبادي: نفتخر بتوحدنا جميعا في مقاتلة الارهاب حين قاتل الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة في خندق واحد، وكذلك الحفاظ على بقاء العراق واحدا موحدا.

وبيّن العبادي ان الحكومة وضعت كل الايرادات في الموازنة، وإنْ اراد  البرلمان المناقلة فبالامكان مناقشة ذلك، مبينا ان الحكومة قد رفعت نسبة شبكة الحماية الاجتماعية لاكثر من  60 بالمائة رغم الضائقة المالية لاجل التخفيف من نسبة الفقر.

واشار رئيس الوزراء الى اعتماد الحكومة مبدأ العدالة  والنسب السكانية بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة.

وفيما يخص النازحين اوضح ان الحكومة ماضية باعادة النازحين طوعا وتوفير الخدمات لمناطقهم، وان المفوضية وعدت بانها ستوفر بطاقة الناخب لهم.

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