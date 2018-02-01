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الرئيس الفرنسي يصل إلى تونس

الرئيس الفرنسي يصل إلى تونس
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

العالم- تونس               

وأفادت وكالة الأناضول، أن ماكرون، توجّه من مطار قرطاج الدولي إلى القصر الرئاسي بضاحية قرطاج (شمال العاصمة)، حيث يتوقع أن يلتقي بنظيره التونسي، الباجي قائد السبسي.

ويتضمن برنامج الزيارة توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن والدفاع والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم.

ويشارك ماكرون، غدًا الخميس، في جلسة عامة بالبرلمان التونسي، مُخصصة لاستقباله، كما يلتقي برئيس الحكومة، يوسف الشاهد.

وينتظر كذلك أن يشرف على المنتدى الاقتصادي التونسي- الفرنسي، الذي سيشهد مشاركة أكثر من ألف رجل أعمال.

وتعد فرنسا الشريك الاقتصادي والمستثمر الأكبر في تونس، وتحتضن أكبر جالية تونسية في الخارج (نحو 730 ألف شخص)، فيما يقيم نحو 30 ألف فرنسي في تونس، بحسب الخارجية التونسية.

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