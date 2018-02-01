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فائدة طبيّة جديدة للقرفة لن تتوقعها!

فائدة طبيّة جديدة للقرفة لن تتوقعها!
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أثبتت نتائج دراسة علمية أن القرفة فعالة جدا ضد الفيروسات، حتى أن فعاليتها تتفوق على البصل والثوم والفلفل.

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وتوصل إلى هذه النتائج علماء جامعة تورو الأميركية الذين درسوا خواص القرفة، حيث تفاجأوا بفعالية عصارة هذا النبات في مكافحة الفيروسات.

وقد اختبر العلماء هذه الخاصية على فيروس Phi X الذي يحاكي الفيروسات المرضية الخطرة على الإنسان والحيوانات. واكتشف العلماء هذه الخاصية بعد مقارنة القرفة بنتائج استخدام عصارات البصل والثوم والفلفل والليمون والكاكاو والزعفران الإسباني، حيث تبين تفوق القرفة عليها جميعا.

ويقول الباحثون: "لم نكتشف فعالية واضحة لعصارات النباتات الأخرى في مكافحة الفيروسات، في حين كان أثر القرفة واضحا جدا. فمثلا، نجح محلول مائي يحوي 5 ملغم من القرفة بالقضاء على الفيروس خلال 10 دقائق بشكل تام". وقد تبين أن عصارة القرفة تدمر الغلاف البروتيني للفيروس، ما يمنع تكاثره ونشاطه.

واستنتج العلماء أن تناول ملعقة طعام أو اثنتين من القرفة يوميا قد يكون مفيدا في الوقاية من الأمراض التي تسببها الفيروسات.

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