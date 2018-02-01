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السلطات النيجيرية:مقتل 4 أشخاص واصابة 44 آخرين بتفجير استهدف مخيما للنازحين في مدينة مايدوغوري شمال شرق البلاد
محمد علي الحوثي:يجب وضع ضمانات دولية ببدء إعادة الاعمار ومنع اي اعتداء على اليمن ووضع اي ملف مختلف عليه للاستفتاء
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن:نحن مع العودة لطاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنيه والاحتكام لصندوق الانتخابات
مراسل العالم:مقتل واصابة اكثر من 25 من مرتزقة العدوان السعودي بينهم قياديون باستهداف القوات اليمنية لهم في لحج
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مراسل العالم: احباط عدة محاولات لمرتزقة العدوان التقدم بإتجاه جبل ام الرياح بعسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من نوع قاهر m2 على اجتماع لقيادات العدوان في المهاشمة بمديرية خب والشعب بالجوف
حماس تؤكد ان ادراج هنية على قائمة الارهاب الاميركية لن يثنيها عن خيار المقاومة
حزب الله: تصريحات ليبرمان تعبير جديد عن اطماع "اسرائيل" المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه
وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع: نشكك بمصداقية أية معلومة تقدمها الدول المحاصرة لقطر بما في ذلك ما يتعلق بايران
في لقاء خاص مع المحافظ... هذا هو كل ما يجري عدن !
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الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش
صرح محافظ محافظة عدن اليمنية طارق السلام الذي عينه موخرا المجلس السياسي الاعلى في هذا المنصب خلال لقاء مع قناة العالم في برنامج "ضيف وحوار"بأن هدف الامارات من عدن هو تعطيل الميناء الذي تعتبر عقبة اساسية امامها.
تصنيف :
ضيف وحوار
كلمات دليلية :
لقاء خاص
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