حزب الله يتعهد بالدفاع عن حقوق لبنان في حقول النفط والغاز البحرية

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيان "نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته".

وكانت تل أبيب وصفت في وقت سابق اليوم الأربعاء عطاء لبنانيا للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة على الحدود البحرية بأنه "استفزازي جدا" وحثت الشركات العالمية على عدم تقديم عروض.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ كلام وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط هو بمثابة "تهديد"، مضيفا أنّ للبنان الحق في ممارسة السيادة على مياهه الإقليمية.

