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رئيس أوزبكستان يقيل رئيس جهاز الأمن القومي من منصبه

رئيس أوزبكستان يقيل رئيس جهاز الأمن القومي من منصبه
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

أقال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف رئيس جهاز الأمن القومي المخضرم رستم عنايتوف الذي كان يعد ثاني أكبر المسؤولين نفوذا في الدولة. فيما عين الرئيس ميرزيوييف النائب العام إختيور عبدلاييف رئيسا جديدا لجهاز الأمن القومي.

العالم - آسيا

وقال مكتب ميرزيوييف في بيان اليوم الأربعاء إن عنايتوف أعفي من منصبه رئيسا لجهاز الأمن القومي لأنه عُين مستشارا للرئيس، وهو منصب يُمنح كثيرا لكبار المسؤولين المتقاعدين.

ويرأس عنايتوف (73 عاما)، الضابط السابق بجهاز المخابرات السوفيتي (كيه.جي.بي)، جهاز الأمن القومي منذ عام 1995 وكان واحدا من المقربين للرئيس السابق إسلام كريموف الذي حكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة لأكثر من ربع قرن.

وتوفي كريموف في سبتمبر أيلول 2016 وتولى ميرزيوييف، الذي كان رئيسا للوزراء، منصبه.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه رغم تولي ميرزيوييف رئاسة البلاد، فقد كان في البداية يتقاسم السلطة بشكل فعلي مع اثنين من كبار المسؤولين هما عنايتوف ونائب رئيس الوزراء رستم عظيموف.

ومنذ ذلك الحين عمل ميرزيوييف على تهميش عظيموف ثم أقاله في يونيو حزيران الماضي.

وقال ميرزيوييف الشهر الماضي إنه سيجري إصلاحات بجهاز المخابرات بعد توغل سلطاته.
 

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