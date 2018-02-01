زيارات فيسبوك تنقص 50 مليون ساعة يوميا بسبب زوكربيرغ

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وذكر موقع ماشابل، المعني بأخبار التكنولوجيا أن عدد زائري فيسبوك حاليا 2.13 مليار شخص في الشهر الواحد، من بينهم 1.4 مليار مستخدم نشط بصفة يومية، ويرى مؤسس فيسبوك أن انخفاض عدد الزيارات بنسبة 50 مليون زيارة ما هو إلا انخفاض ضروري لمستقبل الموقع.

وكانت شركة فيسبوك قد تعرضت إلى انخفاض أسهمها في سوق الاوراق المالية بنسبة 4,5 في المئة بعدما أعلن مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ عن جملة من التغييرات والإصلاحات في الموقع.

وأعلنت إدارة شركة فيسبوك، يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي، اعتزامها تطبيق تغييرات شاملة لموقع فيسبوك، من شأنها إعطاء الأولوية للروابط الاجتماعية وتقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع.

وأوضح مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، أن التغييرات المزمع تطبيقها على فيسبوك ستعطي الأولوية للصداقة والعلاقات الأسرية على حساب علاقة جمهور المتابعين بالمشاهير، بحيث تمنح منشورات الأصدقاء وأفراد العائلة الأولوية الأولى للظهور على الصفحة الرئيسية للمستخدم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وصرح جون هيجمان، مدير إنتاج الصفحة الرئيسية في فيسبوك، بأن التغيير المزمع تطبيقه كبير بالفعل يهتم بالتفاعلات الاجتماعية، ومن الممكن أن يقلل من وقت بقاء المستخدمين على الموقع إلا أنه سيكون وقتًا أكثر قيمة للمستخدم وأكثر فائدة للفيسبوك كمشروع استثماري.

المصدر: سبوتنيك

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