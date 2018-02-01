منظمة التحرير تستنكر إدراج هنية على لوائح الإرهاب الأمريكية

العالم - فلسطين المحتلة

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان صحفي: " ترفض منظمة التحرير الفلسطينية وتستنكر قرار وزارة المالية الامريكية بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، على قائمة الاٍرهاب".

ودعا عريقات الى "إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية وذلك للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع ".

وفي وقت سابق مساء أمس، أعلنت الخزانة الأمريكية، إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قوائم "الإرهاب"، ليرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة على القائمة إلى ثمانية قيادات.

ويأتي إدراج هنية ضمن هذه القائمة، بعد أكثر من شهر من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي.

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