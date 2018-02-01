البث المباشر
مصادر فلسطينية : عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى بحماية امنية منذ ساعات الصباح
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يشرع بهدم منزل فلسطيني قيد الإنشاء في بلدة بيت دجن بنابلس
وكالة سانا: استشهاد مدنيين أحدهما طفل ودمار كبير بالممتلكات جراء العدوان التركي المتواصل على عفرين
مصادر فلسطينية : بعد اعتقال إداري لـ 6 أشهر..الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن النائب "محمد أبو طير" المبعد من القدس المحتلة إلى الضفة
مصادر فلسطينية : زوارق الاحتلال الاسرائيلي تفتح مضخات المياه وتطلق نيران رشاشاتها صوب مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر شمال القطاع في هذه الأثناء
مصادر فلسطينية : مجهولون يستهدفون مسجد حسن بك في يافا المحتلة فجر اليوم ، بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة مجهولة باتجاهه
مصادر عراقية: حكومة منطقة كردستان تعلن توصلها لاتفاق مبدئي مع وفد الحكومة الاتحادية وانها تنتظر موافقة العبادي
منظمة العفو الدولية تعلن عن توقيف رئيس فرع المنظمة في تركيا مجددا بعيد قرار قضائي بالافراج المشروط عنه
الادعاء التركي يصدر أوامر اعتقال بحق 120 من أفراد الجيش على خلفية المحاولة الانقلابية عام 2016
وزير الخارجية التركي: نعتبر ملاحظات فرنسا عن العملية التركية في سوريا "إهانات"

منظمة التحرير تستنكر إدراج هنية على لوائح الإرهاب الأمريكية

منظمة التحرير تستنكر إدراج هنية على لوائح الإرهاب الأمريكية
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، على قائمة الاٍرهاب.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان صحفي: " ترفض منظمة التحرير الفلسطينية وتستنكر قرار وزارة المالية الامريكية بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، على قائمة الاٍرهاب".

ودعا عريقات الى "إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية وذلك للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع ".

وفي وقت سابق مساء أمس، أعلنت الخزانة الأمريكية، إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قوائم "الإرهاب"، ليرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة على القائمة إلى ثمانية قيادات.

ويأتي إدراج هنية ضمن هذه القائمة، بعد أكثر من شهر من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي.

6

روابط ذات صلة

قيادي بفتح: هنية مناضل لأجل الحرية ومن حقه المقاومة

الجبهة الشعبية: القرار الأميركي ضد هنية لا يُساوي الحبر الذي كُتب به

الجهاد الإسلامي: القرار الأميركي بحق هنية وجه آخر للعداء الأميركي لأمتنا

حماس: القرار الأميركي ضد هنية محاولة فاشلة للضغط على المقاومة

الرشق: القرار الأمريكي بحق "هنية" تعبير عن الانحياز لإرهاب الاحتلال

قرار أميركي يضع اسماعيل هنية في القائِمة نَفسها مع البغدادي!

كيف ردت حماس على إدراج واشنطن لهنية في "قائمة الإرهاب"

واشنطن تدرج هنية في قائمة عقوباتها ضد "الإرهابيين"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ليبيا...الكيانات السياسية ستشارك في الانتخابات

ما الذئاب الرمادية التي تزجها تركيا في عدوانها على عفرين؟

المحيسني يعلق على استهداف الرتل التركي بريف حلب، ماذا قال؟ 

هذا ما قام به اللواء سليماني اليوم في شيراز..

ماذا قال المالكي لوفد من كردستان العراق؟

بالفيديو.. دب يتجول في احد شوارع البصرة

«حرب شوارع» بين أمل والتيار: حزب الله على خط التهدئة

هل يمد أردوغان يده نحو الأسد؟

خارطة توازن القوى في سوريا والعراق

مقتل عضوين لداعش في جنوب ليبيا

دراسة تكشف أفضل البدائل الصحية للألبان الحيوانية

الجيش يسيطر على قرى جديدة بريف حماة الشمالي الشرقي

في مثل هذا اليوم..العودة الظافرة للإمام الخميني لارض الوطن

سؤال غريب لطلبة الصف الخامس بالصين.. حيّر كل الناس!

تركيا تعتبر تصريحات فرنسا حول حملتها على عفرين إهانات

انتحارية تفجر نفسها في مخيم للاجئين في نيجيريا

منظمات حقوقية تدعو إيطاليا لإلغاء إتفاقية الهجرة الموقعة مع ليبيا

منظمة التحرير تستنكر إدراج هنية على لوائح الإرهاب الأمريكية

آية الله اراكي: نحن واثقون بأن فلسطين ستنتصر

المجلس الأعلی للدولة في ليبيا يرحب بجهود عودة النازحين

الأکثر مشاهدة