المجلس الأعلی للدولة في ليبيا يرحب بجهود عودة النازحين

العالم - ليبيا

وأوضح المجلس الأعلی للدولة في بيان أمس الأربعاء أنّ المجلس يبارك عودة أهالي مدينة تاورغاء ويدعو إلى تكاتف كلّ الجهود والعمل على العودة الآمنة الكريمة لجميع المهجرين والنازحين بالداخل والخارج إلى ديارهم وفي مقدمتهم مهجري مدينة بنغازي.

وطالب المجلس برفع الحصار الذي وصفه بالـ"ظالم" الذي مازالت تعاني منه مدينة درنة بشمال شرق ليبيا.

وشدّد البيان على التمسك بالإتفاق السياسي كحلّ عملي وحيد في ظل هذا الإنسداد السياسي بغية الوصول إلى مرحلة الإستقرار الدائم ودعوة الأجسام المنبثقة عن هذا الإتفاق لإنجاحه والعمل وفق نصوصه وإعتبار أي إجراء خارجه هو والعدم سواء.

ولفت البيان إلى دعم كافة مؤسسات الدولة السيادية وفي مقدمتها الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي ودعوتها للتعاون والتكاتف مع المجلس الأعلى للدولة في شراكة حقيقية وكاملة لإنجاح أي إجراءات وفي مقدمتها الإقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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