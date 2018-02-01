سؤال غريب لطلبة الصف الخامس بالصين.. حيّر كل الناس!

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حيث ورد سؤال كالآتي: "إذا كانت هناك سفينة تحمل 26 رأساً من الغنم و10 من الماعز، فكم يكون عمر ربان هذه السفينة؟".

برغم أن الجميع رفض السؤال ورآه غير منطقي إطلاقاً، إذ كيف يمكن تحديد عمر الربان بهذا الشكل، إلا أن الجهة التي وضعت الامتحان أكدت أن الهدف هو قياس الوعي النقدي لدى الطلبة، وليس الهدف هو الحصول على الإجابة.

وبالتالي فإن الإجابة الصحيحة تعتمد على الكيفية التي سوف يجيب بها الطالب أو الطالبة وجرأته في أن يكتب رأيه، أو على الأقل أن يتخيل أن يكون ربان السفينة ناضجاً بعمر 16 سنة كحد أدنى، وربما ابتكر أحد الطلبة إجابة جديدة غير متوقعة ومنطقية!

ويشار إلى أن هذا السؤال طرح على تلاميذ الصف الخامس الذين لم تتجاوز أعمارهم 11 سنة، وذلك بمدرسة ابتدائية في إقليم شونتشينغ بالصين.

المصدر: شاشة نيوز

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