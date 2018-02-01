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آية الله اراكي: نحن واثقون بأن فلسطين ستنتصر

آية الله اراكي: نحن واثقون بأن فلسطين ستنتصر
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد عضو مجلس خبراء القيادة، الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، اليوم الخميس، اننا واثقون من أن فلسطين ستنتصر.

العالم - ايران

وفي كلمته خلال المؤتمر الطلابي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي أقيم على هامش المخيم التعليمي لاتحاد الجمعيات المستقلة، قال آية الله محسن اراكي: ان هويتنا هوية معادية لأميركا والاستكبار والصهيونية.. وتتمثل في رفض الاستكبار، في حين ان هوية الاستكبار تتمثل في انكار الله وحكومة الله.. ان هويتنا هي هوية الاسلام الابراهيمي.. وعندما نقول ان الله هو الحاكم، اي ان جميع الامور بيده.. ولا ينبغي ان نشعر بالضعف لمجرد فرض الحظر علينا.

وفي جانب آخر من كلمته، قال آية اراكي اننا اليوم واثقون ان فلسطين ستنتصر.. وسينتصر الشعب الفلسطيني.. لأن مقاومة فلسطين مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.. وهذا ما يشير الى ان حركة المقاومة حية وفاعلة وصامدة ولن تنطفئ جذوتها حتى لحظة النصر.

وبيّن ان الكيان الصهيوني زائل لا محالة، مضيفا: أنه لا توجد دولة باسم "اسرائيل" وفقط موجودة بالاسم. فكل دولة لابد من توفر 3 أركان فيها: السيادة والشعب والارض. فأين ارض الدولة التي تسمي نفسها "اسرائيل"؟ وما هي حدودها؟ ليس فقط هي، بل حتى الامم المتحدة لا تعلم ما هي حدودها.

وصرح آية الله اراكي ان "اسرائيل" لا أرض لها. ولا هوية لشعبها، فهل هم من فلسطين؟ وهل ان رؤسائها من فلسطين؟ لا أحد منهم من أرض فلسطين.. ولا يوجد شعب هناك.. إنها سلطة بدأت تحارب الشعب داخل الارض منذ تكوينها، فضلا عن حروبها مع الآخرين.

وأردف ان الكيان الصهيوني مجرد عصابة إرهابية سيطرت على جزء من المنطقة وزعزعت الامن فيها، لذلك نحن نرى من واجبنا ان نحارب هذا الكيان حتى يزول، وذلك من أجل الدفاع عن البشرية والدفاع عن أمن شعوب المنطقة والدفاع عن الأمن العالمي.

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