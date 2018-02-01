قيادتا امل وحزب الله تدينان ما تعرض له الرئيس بري

العالم - لبنان

مؤكدة "أهمية الدور الجامع والوطني الكبير الذي لعبه الرئيس بري وما يزال في الاستحقاقات الوطنية الكبرى والذي شكل في أكثر من محطة أمنية وسياسية صمام أمان تخطى معه لبنان واللبنانيين كل المخاطر والتهديدات".

كما نوه الجانبان يـ"المواقف الوطنية للقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية وعموم مكونات ​المجتمع المدني​ التي عبرت عن رفضها لهذه اللغة والخطاب في تناول الرموز الوطنية الكبرى"، مشددين على ضرورة "الحرص على وحدة الصف الوطني بجميع أطيافه وضرورة تحكيم العقل وعدم إطلاق العنان للغرائز الطائفية لنتجاوز كما دوماً الاستحقاقات السياسية والوطنية الكبرى سيما مع ما يتعرض له لبنان من اختراقات أمنية قام بها العدو الاسرائيلي مؤخراً لا تبشر بالخير فضلاُ عن سعيه الى استثمارأي خلاف ( ثقافي أو غيره) بين مكونات الوطن لا يخدم سوى أعدائه".

وجزموا "أهمية إجراء الإنتخابات في موعدها وإطلاق عمل الماكينات الإنتخابية المشتركة والتنسيق الدائم لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني والذي سوف يخوضه الجانبان في لوائح موحدة بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية إنطلاقاً من ثوابتنا الوطنية لحماية البلد وبنائه وحفظ المقاومة و الإنجازات الوطنية الكبرى التي يأتي على رأسها تحرير الوطن وحماية وحدته وانتظام عمل المؤسسات".

المصدر : النشرة

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